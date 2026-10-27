Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Árni Sæberg skrifar 27. október 2026 10:02 Slysið varð á Suðurlandsvegi við Skaftafell. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið ákærður fyrir tvö manndráp af gáleysi með því að valda banaslysi á Suðurlandsvegi við Skaftafell í janúar 2024. Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Austurlands eftir viku. Í ákæru á hendur manninum segir að hann hafi ekið of hratt miðað við aðstæður og án nægilegrar aðgæslu og varúðar þar sem vegur var háll og ástand bifreiðar ábótavant, þar sem slag var í hjólalegu hægra megin að aftan, og án þess að hafa fullt vald á bifreiðinni þannig að hann gæti stöðvað á þeim hluta vegar sem framundan var, með þeim afleiðingum að hann missti stjórn á bifreiðinni, sem fór yfir á öfugan vegarhelming, þar sem hún hafnaði framan á bifreið sem ekið var úr gangstæðri átt. Allt hafi þetta verið með þeim afleiðingum að ökumaður hinnar bifreiðarinnar hlaut brot á lendalið og tveir farþegar hennar hafi hlotið slíka fjöláverka að þeir létust báðir. Samgönguslys Sveitarfélagið Hornafjörður Umferðaröryggi Mest lesið Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar Innlent „Von okkar er að lík Lúlla finnist og við getum jarðað hann“ Innlent „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Innlent Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Erlent Fjörutíu föngum fylgt úr landi fyrstu níu mánuði ársins Innlent Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Erlent Lögregla kölluð til vegna drengjanna í Goðafossi Innlent Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Erlent Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Erlent Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Erlent Fleiri fréttir Markmið að kanna aðstæður en ekki björgun Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Fjörutíu föngum fylgt úr landi fyrstu níu mánuði ársins Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar „Von okkar er að lík Lúlla finnist og við getum jarðað hann“ Stakk af frá fargjaldi leigubíls Sama jarmið í sauðfé og ferðamönnum „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Lögregla kölluð til vegna drengjanna í Goðafossi Runólfur verður áfram forstjóri Ætla að rífa umdeilda kaffiskúrinn við Leifsstöð Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Deila um sóttkví fer alla leið „Við getum ekki öll búið í Reykjavík“ Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku og svarar gagnrýni Jóns Gnarr Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Enn enginn grunaður um innbrotið Mismunuðu kvenkyns sérfræðilækni Landspítalans Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Djúp lægð úr suðri fer að hafa áhrif í kvöld Umferð gæti tafist á Arnarnesvegi Tóku á móti barni í sjúkrabíl Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Stjórnarskráin trompi alltaf bókun 35 Engin trygging fyrir því að peningarnir nýtist í innviði „Jón Gnarr er ein mesta prímadonna Íslandssögunnar“ Skoðar að hækka framlag til Loftbrúarinnar Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins Sjá meira