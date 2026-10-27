Innlent

Á­kærður fyrir að drepa tvo af gá­leysi

Árni Sæberg skrifar
Slysið varð á Suðurlandsvegi við Skaftafell.
Slysið varð á Suðurlandsvegi við Skaftafell. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir tvö manndráp af gáleysi með því að valda banaslysi á Suðurlandsvegi við Skaftafell í janúar 2024. Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Austurlands eftir viku.

Í ákæru á hendur manninum segir að hann hafi ekið of hratt miðað við aðstæður og án nægilegrar aðgæslu og varúðar þar sem vegur var háll og ástand bifreiðar ábótavant, þar sem slag var í hjólalegu hægra megin að aftan, og án þess að hafa fullt vald á bifreiðinni þannig að hann gæti stöðvað á þeim hluta vegar sem framundan var, með þeim afleiðingum að hann missti stjórn á bifreiðinni, sem fór yfir á öfugan vegarhelming, þar sem hún hafnaði framan á bifreið sem ekið var úr gangstæðri átt. 

Allt hafi þetta verið með þeim afleiðingum að ökumaður hinnar bifreiðarinnar hlaut brot á lendalið og tveir farþegar hennar hafi hlotið slíka fjöláverka að þeir létust báðir.

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