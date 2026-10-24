Lægðardrag á leiðinni Áróra L Davíðsdóttir skrifar 24. október 2026 07:33 Léttskýjað verður á Suður- og Vesturlandi í dag. Í dag er búist við bjartviðri víða á vesturhluta landsins en skúrum og slydduéljum austanlands og með norðurströnd landsins. Útlit er fyrir að það hvessi suðaustan- og austanlands í kvöld. Hiti er á bilinu eitt til sex stig en frystir víða inn til landsins. „Suður í hafi er víðáttumikil og djúp lægð á leið austur og verður hún yfir Skotlandi í kvöld,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Þá bætir í vind við suðausturströnd landsins í nótt og teygir lægðardrag sig yfir landið með rigningu eða snjókomu til fjalla. Þá er búist við því að í nótt og fyrramálið verði allhvasst eða hvasst austan Öræfa og á Austfjörðum, en dregur síðan úr vindi eftir hádegi. „Því er ráð að skoða vel veðurspár fyrir þá sem hyggja á ferðalög þar.“ Í öðrum landshlutum verður vindur hægari en úrkomusvæðið færist vestur yfir landið á morgun og mánudag en úrkomulítið verður að mestu leyti sunnan- og vestanlands. Heldur svalt verður á landinu næstu daga en búist er við því að hiti verði yfirleitt á bilinu 0 til 4 stig og frost inn til landsins. Á mánudag verður fremur hægur vindur um mestallt land og víða bjartviðri, stöku skúrir eða slydduél vestanlands, og um hádegi fer að draga úr ofankomu norðanlands. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag: Norðlæg átt, 5-13 m/s, en hvassara austan Öræfa og á Austfjörðum fram eftir degi. Víða rigning, með slyddu og snjókomu til fjalla, en úrkomuminna sunnan- og vestanlands framan af degi. Hiti 0 til 6 stig, svalast vestanlands. Á mánudag: Norðlæg eða breytileg átt, 5-10 m/s og rigning eða slydda á norðanverðu landinu fram eftir degi, en úrkomulítið sunnan heiða. Hiti 0 til 4 stig að deginum. Á þriðjudag: Fremur ákveðin norðlæg átt og víða talsverð rigning, einkum norðvestanlands, en úrkomuminna syðst. Hiti 1 til 6 stig. Veður Mest lesið Arnarhreiður Hitlers stendur í ljósum logum Erlent „Við erum virkilega þreyttir“ Innlent Óljóst hvers vegna þeir hittust í „völundarhúsi“ bílastæðahússins Innlent Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Veður Vopnakapphlaup á Kóreuskaga Erlent „Rasísk hryðjuverkaárás“ að mati Macron Erlent Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Innlent Lægðardrag á leiðinni Veður Vill efla bókasöfnin með minni yfirbyggingu Innlent Beiðni skólastjóra kveikti hörð orðaskipti í Hafnarfirði Innlent Fleiri fréttir Lægðardrag á leiðinni Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Krapi og hálkublettir víða Skafið og saltað Engar viðvaranir Lá á þakplötu þegar hann hringdi í Neyðarlínuna Varar við ferðum milli Hafnar og Djúpavogs Gul skriðuviðvörun á Ströndum og Vestfjörðum Áfram blautt og hvasst með gulum viðvörunum Gæti komið til lokana með stuttum fyrirvara Stormur með talsverðri rigningu síðdegis í dag Gul viðvörun gefin út fyrir landið allt Talsverð rigning næstu daga Fylgstu með lægðinni í beinni Viðvaranir á viðvaranir ofan Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Skúrir og rigning en léttir til er líður á daginn Suðaustan stormur og gul viðvörun Milt og blautt í dag Allmikil lægð þokast meðfram landinu Mikil rigning og allhvass vindur Frost í nótt en hlýnar yfir daginn Næturfrost víða Slydda og snjókoma til fjalla Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið Vara við stormi á norðaustanverðu landinu Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi og Austfjörðum Gular viðvaranir í nótt vegna rigningar Áfram spáð talsverðri úrkomu norðvestanlands Sjá meira