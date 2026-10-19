Lægðin sem olli storminum í gær er nú fyrir norðan land og fjarlægist. Engar veðurviðvaranir eru í gildi en veðrið hefur leikið íbúa landsins grátt síðustu daga.
Það verður suðvestanátt, tíu til átján metrar á sekúndu og skúrir í dag, en að mestu þurrt norðaustan- og austanlands. Það lægir smám saman, sunnan og suðvestan fimm til þrettán metrar síðdegis. Bætir í úrkomu, rigning eða skúrir í kvöld, þó síst á Norðausturlandi. Hiti fjögur til tíu stig.
Sunnan átta til þrettán metrar á sekúndu austast á morgun, annars hægari vindur. Rigning eða slydda austantil, en skúrir eða slydduél við vesturströndina.
Á þriðjudag:
Sunnan 8-13 m/s austast, en annars hægari vindur. Rigning eða slydda austantil, en smáskúrir eða slydduél vestanlands. Hiti 2 til 9 stig, mildast við austurströndina.
Á miðvikudag:
Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13. Rigning eða snjókoma á Norðaustur- og Austurlandi, smáél á Vestfjörðum en þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 0 til 5 stig yfir daginn, en um eða undir frostmarki inn til landsins.
Á fimmtudag:
Breytileg átt og úrkomulítið, en dálítil væta sunnanlands. Hiti breytist lítið.
Á föstudag:
Hægur vindur og bjart með köflum, en sums staðar smáél við ströndina. Hiti kringum frostmark.
Á laugardag (fyrsti vetrardagur):
Austlæg átt, stöku skúrir eða él og áfram svalt.
Á sunnudag:
Norðanátt og slydda eða rigning með köflum, en þurrt suðvestan- og vestanlands.