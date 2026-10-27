Innlent

Mark­mið að kanna að­stæður en ekki björgun

Lovísa Arnardóttir skrifar
Leitarsvæðið er girt af.
Leitarsvæðið er girt af. Vísir/Einar

Í dag fer fram afmörkuð leitaraðgerð í Grindavík vegna Lúðvíks Péturssonar sem féll niður um jarðfall í janúar 2024. Ekki er um að ræða björgun heldur er markmið leitaraðgerðar að kanna aðstæður samkvæmt tilkynningu lögreglu.

Í tilkynningu frá Lögreglunni á Suðurnesjum kemur fram að um sé að ræða sjónskoðun og leit með myndavél sem framkvæmd verður af sérhæfðum leitarmönnum sem munu síga niður í sprunguna.

Töluverður viðbúnaður er á vettvangi. Vísir/Einar

Lúðvík Pétursson lést þegar hann féll í sprungu í Hópshverfi í Grindavík í janúar árið 2024. Þriggja daga leit fór fram eftir að hann hvarf, sem var að endingu blásin af vegna erfiðra og hættulegra aðstæðna á vettvangi. Rætt var við bróður Lúðvíks, Elías, í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Viðtalið er hægt að hlusta á og lesa að neðan. 

Markmiðið ekki björgun

Í tilkynningu lögreglu kemur einnig fram að aðstæður á vettvangi séu afar krefjandi. Öll framkvæmdin taki mið af ítarlegu áhættumati sem unnið var í samstarfi innlendra og erlendra sérfræðinga. Vegna þessa sé markmið leitaraðgerðar að kanna aðstæður á vettvangi en ekki björgun.

Bjarney Annelsdóttir yfirlögregluþjónn sagði í samtali við fréttastofu fyrr í morgun að undirbúningur hefði gengið vel. Um tólf manna teymi kæmi að aðgerðum í dag, meðal annars frá lögreglu, sérsveit ríkislögreglustjóra, slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu og hjálparsveit skáta í Kópavogi, sem legði til sérhæfðan mann í rústabjörgun og búnað. Allir sem koma að verkefninu eru sérþjálfaðir í línuvinnu og fjallabjörgun, að sögn Bjarneyjar.

Sérfræðingar í rústabjörgun koma að aðgerðinni. Vísir/Einar

Í tilkynningu segir að áhersla sé lögð á að tryggja öryggi þeirra sem að aðgerðinni koma.

„Ekki verða veittar upplýsingar um leitaraðgerðina meðan á henni stendur en upplýsingar verða sendar á fjölmiðla um leið og þær liggja fyrir og aðstandendur hafa verið upplýstir,“ segir að lokum.

Aðstæður verða skoðaðar en markmiðið er ekki björgun. Vísir/Einar
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Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt

„Við fögnum þessu. Við teljum það ákaflega mikilvægt að grafið verði eftir Lúðvík. Með því fær fjölskyldan mögulega einhverja lúkningu með því að geta jarðað Lúlla. Það er líka alveg öruggt að það vill enginn Grindvíkingur að Lúlli liggi í sprungu í Grindavík,“ segir Elías Pétursson, bróðir Lúðvíks Péturssonar, sem lést þegar hann féll í sprungu í Grindavík 10. janúar 2024.

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