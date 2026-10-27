Hætta við að hætta við að hætta við Magnús Jochum Pálsson skrifar 27. október 2026 10:26 Claude var fulltrúi Hollendinga í Eurovision í Sviss 2025 en síðan þá hafa Hollendingar ekki tekið þátt í keppninni. Getty Hollendingar munu ekki taka þátt í Eurovision á næsta ári eftir allt saman. Þjóðin sniðgekk keppnina í fyrra og ætlaði að gera það aftur í ár þar til að talsmenn sjónvarpsstöðvarinnar NPO tilkynntu að þjóðin yrði með. Nú er hins vegar orðið ljóst að ekkert verður af þátttökunni, Hollendingarnir eru þar með hættir við að hætta við að hætta við að taka þátt í Eurovision. Hollendingar voru ein af fimm þjóðum sem tóku ekki þátt í Eurovision, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, í fyrra sökum þátttöku Ísraela í keppninni og hernaði þeirra í Palestínu fyrir botni Miðjarðarhafs. Hinar þjóðirnar fjórar voru Írland, Ísland, Spánn og Slóvenía. Sjá einnig: Hollendingar líklega ekki með í Eurovision á næsta ári Talsmenn sjónvarpsstöðvarinnar Avrotros tilkynntu að sjónvarpsstöðin myndi halda áfram sniðgöngu sinni á keppninni annað árið í röð. Aðeins mánuði síðar tilkynnti sjónvarpsstöðin NPO að hún hefði tekið við skipulagningarskyldum Hollendinga og benti því allt til að Hollendingar yrðu með. Nú hefur NPO hins vegar greint frá því að Hollendingar verði ekki með í keppninni sem verður haldin í Búrga í Búlgaríu sökum „ófullnægjandi stuðnings“ og því hættir við að hætta við að hætta við að taka þátt. „Sökum viðkvæmninnr í kringum þau mál sem eru í gangi höfum við ákveðið að taka skref til baka í bili,“ sagði Jet de Ranitz, stjórnarformaður NPO. Sjá einnig: Írar ekki með í Eurovision annað árið í röð Hollendingar bætast því í hóp með Írum sem hafa þegar tilkynnt að þeir muni áfram sniðganga keppnina. Hvað varðar hinar þjóðirnar sem tóku ekki þátt í fyrra þá eiga þær allar eftir að taka ákvörðun um framhaldið, spænski útvarpsstjórinn José Pablo López hefur þó lagt til að þjóðin haldi sig frá keppninni. Tékkar hafa vissulega líka dregið sig úr keppni fyrir næsta ár en það er af fjárhagslegum ástæðum en ekki pólitískum. Eurovision Eurovision 2027 Holland Spánn Írland Slóvenía Ríkisútvarpið Búlgaría Mest lesið Úlfurinn át þá alla Gagnrýni Hvað veistu um… pitsur? Lífið Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Lífið Ómetanlegt fyrir samkynhneigðan strák í skápnum Bíó og sjónvarp Hilmir Snær svarar gagnrýnendum Menning Jay-Z sér um hálfleikssýningu Ofurskálarinnar 2027 Lífið Sturluð skvísulæti í stórafmæli Tíska og hönnun Sjálfið okkar: Hvers vegna kaupum við nammi við kassann síðdegis? Áskorun Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Lífið Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Lífið Fleiri fréttir Ölvuðu Íslendingarnir í Kristjaníu stóðu upp úr Sagður hafa valið sjálfan sig til að troða upp á Ofurskálinni „Stöðumælaverðir eru líka fólk og þeir hafa tilfinningar“ „Ég er ekki búinn að svelta mig enn þá“ Ástarbréf til íslenskra költmynda „Ég geri bara ráð fyrir því að fólk sé búið að gleyma mér“ Guðmundur Pétursson hlaut Gullnöglina Arkir hita upp fyrir Tha Alkaholiks Seiðandi Alaska heillaði gesti upp úr skónum Taylor Swift sló met á VMA-hátíðinni Myndaveisla: Aron Can var ekkert að flækja þetta Hafna ásökun um lagastuld og líður eins og bekkjartrúð á Íslandi Howie B og Hiraki Saka í Gamla bíó Allt kemur í ljós ef maður á geisladrif Allir gengu út af tónleikunum: „Ég fór heim og grét“ Myndaveisla: „Við sprengjum þetta hús í loft upp“ Sheeran bað aðdáendur afsökunar „Þú ætlar ekki að verða feilaður rappari“ besta mantran Fresta öðrum tónleikum sínum hérlendis vegna óvænts fráfalls ástvinar „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Írar ekki með í Eurovision annað árið í röð „Ég ætlaði í lögfræði en tónlistin tók völdin“ „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ „Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér“ Fjórtán manns hita upp fyrir Mos Def í Gamla bíó Lifa í draumi og heiðra Eyfa Laufey djammaði með Robyn og Troy Sivan HAM boða endalok alls Ein langlífasta tónlistarhátíð landsins hefst í sautjánda sinn Afþakkar Grammy-tilnefningu Sjá meira