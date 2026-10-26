Lífið

Tóku í gegn fjögur hundruð fer­metra ein­býli í Hafnar­firði

Stefán Árni Pálsson skrifar
Lucinda þekkir vel að taka eignir í gegn.
Lucinda þekkir vel að taka eignir í gegn.

Í síðasta þætti af Heimsókn mætti Sindri Sindrason heim til Lucindu Svövu Friðbjörnsdóttur í 400 fermetra hús í Hafnarfirði.

Hún og eiginmaðurinn hafa núna tekið það rækilega í gegn, innan sem utan.

Eins og fram kom í þættinum elskar Lucinda þunga hluti, gamla muni og að gera upp gersemar af nytjamörkuðum. 

Útkoman er því glæsileg og stíllinn einstakur eins og sjá má hér að neðan. Áhorfendur fá að sjá fyrir og eftir breytingar en hægt er að sjá allar fimmtán seríurnar af Heimsókn inni á Sýn+.

Klippa: Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði
Heimsókn Hús og heimili


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