Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Stefán Árni Pálsson skrifar 26. október 2026 11:30 Lucinda þekkir vel að taka eignir í gegn. Í síðasta þætti af Heimsókn mætti Sindri Sindrason heim til Lucindu Svövu Friðbjörnsdóttur í 400 fermetra hús í Hafnarfirði. Hún og eiginmaðurinn hafa núna tekið það rækilega í gegn, innan sem utan. Eins og fram kom í þættinum elskar Lucinda þunga hluti, gamla muni og að gera upp gersemar af nytjamörkuðum. Útkoman er því glæsileg og stíllinn einstakur eins og sjá má hér að neðan. Áhorfendur fá að sjá fyrir og eftir breytingar en hægt er að sjá allar fimmtán seríurnar af Heimsókn inni á Sýn+. Klippa: Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Heimsókn Hús og heimili Mest lesið Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Lífið Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Lífið 50+: Að hætta að vera þjónustumiðstöð fullorðinna barna Áskorun Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Lífið Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Lífið Stjörnulífið: Laumugifting í helli Lífið Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par Lífið Dýra steikin á matseðlinum er ekki þarna til að seljast Áskorun Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Lífið „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Lífið Fleiri fréttir Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Blóð og hryllingur í grænmetisdeildinni Draugar og ófreskjur taka yfir Húsdýragarðinn Smáhestar flúðu úr verslunarmiðstöð Skrifborð Megasar eins og hjá skurðlækni Þurfti að vara syni sína við eftir umfjöllun um meintan eltihrelli Fór á skeljarnar á toppi hæsta tinds Fréttatía vikunnar: MS, þungunarpróf og glaumgosi Dóttir ísdrottningar fetar í fótspor móðurinnar Top Gun- og Alien-leikari látinn Hvað veistu um… Karl Bretakonung? Skaddaður á höndunum og allavega þrír dagar eftir Færsluóður miðaldra höfundur: „Ég man ekki eftir að hafa gengið í þessar grúppur“ „Ég get ekki leikið lengur. Ég get ekki lesið“ Óleyst íslensk ráðgáta: Veist þú svarið? Grenjaði, veipaði og keyrði stanslaust Gengst við slúðursögu um þungunarpróf Konur æfi með líkamanum, ekki gegn honum Tólf barna móðir selur sveitadraum Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Sjá meira