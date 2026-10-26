Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. október 2026 09:53 Móheiður og Theodór birtu mynd af sér saman á miðlunum um helgina og hafa sést saman á almannafæri. Theodór Elmar Bjarnason, stuðningsfulltrúi og fyrrverandi knattspyrnumaður, og Móheiður Guðmundsdóttir, leik- og söngkona, eru ástfangin upp fyrir haus og birtu filmumyndir af sér saman á samfélagsmiðlum um helgina. Theodór og Móheiður hafa verið að slá sér upp undanfarna mánuði, mættu saman á sýningaropnun í Hannesarholti í ágúst og hafa sést saman í Vesturbæjarlauginni. Parið er á svipuðu reki, Theodór er fæddur 1987 en Móheiður árið 1993. Theodór Elmar fór ungur að árum út til Celtic og spilaði í sautján ár erlendis með liðum á borð við Lyn, IFK Göteborg, Randers og AGF. Hann endaði ferilinn í Vesturbænum, var aðstoðarþjálfari KR eftir að hann lagði skóna á hilluna og fór svo að vinna sem stuðningsfulltrúi í Hagaskóla. Hann var í sambandi með tískubloggaranum Pöttru Sriyanonge í sextán ár og á með henni tvö börn. Sjá einnig: Pattra og Brynjar slá sér upp Móheiður Guðmundsdóttir er sviðs- og tónlistarkona sem hefur unnið að skipulagningu Airwaves og starfað náið með Björk Guðmundsdóttur, samið dans- og sviðshreyfingar og leikið í sýningunum Jónsmessunæturdraumur í Tjarnarbíói og Kæra náttúra, ertu að reyna að drepa mig? í Afturámóti. View this post on Instagram A post shared by Móheiður Guðmundsdóttir (@moheidurgudmunds) Ástin og lífið Reykjavík Tímamót Mest lesið Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Lífið 50+: Að hætta að vera þjónustumiðstöð fullorðinna barna Áskorun Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Lífið Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Lífið Stjörnulífið: Laumugifting í helli Lífið Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par Lífið „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Lífið Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Lífið Dýra steikin á matseðlinum er ekki þarna til að seljast Áskorun ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Lífið Fleiri fréttir Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Blóð og hryllingur í grænmetisdeildinni Draugar og ófreskjur taka yfir Húsdýragarðinn Smáhestar flúðu úr verslunarmiðstöð Skrifborð Megasar eins og hjá skurðlækni Þurfti að vara syni sína við eftir umfjöllun um meintan eltihrelli Fór á skeljarnar á toppi hæsta tinds Fréttatía vikunnar: MS, þungunarpróf og glaumgosi Dóttir ísdrottningar fetar í fótspor móðurinnar Top Gun- og Alien-leikari látinn Hvað veistu um… Karl Bretakonung? Skaddaður á höndunum og allavega þrír dagar eftir Færsluóður miðaldra höfundur: „Ég man ekki eftir að hafa gengið í þessar grúppur“ „Ég get ekki leikið lengur. Ég get ekki lesið“ Óleyst íslensk ráðgáta: Veist þú svarið? Grenjaði, veipaði og keyrði stanslaust Gengst við slúðursögu um þungunarpróf Konur æfi með líkamanum, ekki gegn honum Tólf barna móðir selur sveitadraum Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Bólginn á höndunum skríðandi til Bessastaða Erfitt að geta ekki eytt peningunum í föt Sjá meira