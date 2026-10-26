Sturluð skvísulæti í stórafmæli Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 26. október 2026 12:30 Það var líf og fjör í fimmtugsafmæli NTC síðastliðinn fimmtudag. Þóra Ólafs Íslenski tískurisinn NTC fagnaði fimmtíu ára rekstrarafmæli fyrr í október og eru tímamótin ansi merkileg í síbreytilegum tískubransanum hérlendis. Svava Johansen, forstjóri NTC, var aðeins sautján ára gömul þegar hún hóf störf hjá versluninni 17 sem þá var á Laugavegi og síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar. NTC rekur meðal annars verslanirnar Evu/GK, Companys, Kultur, GS Skó, Gallerí Sautján og Karakter og var tímamótunum fagnað með öllu starfsfólki á Vinnstofu Kjarval síðastliðinn fimmtudag. Gestir klæddust að sjálfsögðu sínu fínasta pússi og skvísulætin voru í hæstu hæðum. Hér má sjá vel valdar myndir frá gleðinni: Atli og Arnar tískustrákar. Þóra Ólafs Svava Johansen og Björn Sveinbjörnsson.Þóra Ólafs Íris, Snæþór, Jústa og Margrét Björg.Þóra Ólafs Helga, Íris, Viktoría og Snæþór.Þóra Ólafs Strákarnir í Sautján voru í góðu stuði.Þóra Ólafs Helga, Íris, Snæþór og Viktoría glæsileg.Þóra Ólafs Það er ekki að undra að gestir hafi verið einstaklega flott klæddir.Þóra Ólafs Að sjálfsögðu báru skvísurnar fram afmælisköku og blys.Þóra Ólafs Jústa, mannauðsstjóri NTC, og Íris markaðsstjóri skáluðu.Þóra Ólafs Algjörar skvísur.Þóra Ólafs Gleðin var í loftinu hjá Jústu.Þóra Ólafs Svava Johansen tískudrottning.Þóra Ólafs Þórður Úlfar Ragnarsson frá Kultur menn. Þóra Ólafs Þorri og Bjössi flottir.Þóra Ólafs Svava klæddist rauðri skyrtu og rauðum skóm við svart dress.Þóra Ólafs Svönurnar í Kúltúr.Þóra Ólafs Afmælisgleðin var við völd!Þóra Ólafs Bjössi, Svava og Anton Fannar Johansen. Þóra Ólafs Flottar pæjur.Þóra Ólafs Fimmtugsafmælinu var fagnað með pompi og prakt.Þóra Ólafs Glamúr og gleði.Þóra Ólafs Linda Ýr Guðrúnardóttir og Selma Rún Rúnarsdóttir.Þóra Ólafs Strákar í stemmara.Þóra Ólafs Glæsilegir í jakkafötum.Þóra Ólafs Birta Marína og Ester Ósk prúðbúnar. Zebra-mynstrið er mjög vinsælt um þessar mundir.Þóra Ólafs Samkvæmislífið Tíska og hönnun Tímamót Mest lesið Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Lífið Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Lífið 50+: Að hætta að vera þjónustumiðstöð fullorðinna barna Áskorun Sturluð skvísulæti í stórafmæli Tíska og hönnun Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Lífið Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Lífið Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Lífið Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par Lífið Stjörnulífið: Laumugifting í helli Lífið „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Lífið Fleiri fréttir Sturluð skvísulæti í stórafmæli Góðgerðartreyja til styrktar Ingvari hönnuð af 66° Norður Verður að geta hent sér í hnébeygju Stal senunni í sex milljarða króna brjóstahaldara Ákvað strax að hann ætlaði ekki að fela stómað „Það er smá töffari í mér“ Barnaspítalabindi Billy stal senunni Gellustælar og íslenskar listagyðjur í París Kristrún valdi Victoriu Beckham Fundu hvora aðra í prjónaskapnum Fékk innblástur fyrir Bleiku slaufunni í eigin meðferð Staðráðnar í að koma sterkari til baka Minningar um mömmu það allra verðmætasta Sól sló í gegn á tískuviku í London Fjögurra ára fyrirsætusonur stal senunni Óttinn við að vera of venjuleg drifkrafturinn Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tískan við þingsetningu: Sólgleraugu, haustlitir og Sigmundur Ernir stal senunni Lúpína verði fyrsta stopp fyrir veisluna eða afmælið Allir og amma þeirra mættu í þjóðbúningi Tilgangslaust að rakka niður klæðaburð fólks Sjá meira