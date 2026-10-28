„Neyði menn ekki til að vera hérna“ Valur Páll Eiríksson skrifar 28. október 2026 13:31 Rúnar Páll hefur rætt málin við Emil Atlason sem ræður nú sínum ráðum um framtíðina. Samsett/Vísir Rúnar Páll Sigmundsson, nýr þjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta, hefur heyrt hljóðið í framherjanum Emil Atlasyni sem er að klára samning sinn hjá Garðabæjarfélaginu. Samningur Emils við Stjörnuna rennur út nú í lok tímabils og virðist óákveðið hvað verði með framtíð hans. Emil lýsti yfir óhamingju sinni með ákvörðun stjórnar í Garðabænum að segja Jökli Elísabetarsyni upp sem þjálfara liðsins á miðju sumri og hefur ekki skrifað undir nýjan samning. Rúnar Páll Sigmundsson tók nýverið við Stjörnuliðinu á ný og hefur þegar heyrt í Emil vegna möguleikans á því að hann haldi kyrru fyrir í Garðabæ. „Ég er búinn að tala við Emil varðandi það. Hann þarf bara að taka ákvörðun um það sjálfur hvað hann vill gera. Ég er ekki að neyða menn til að vera hérna. Hann verður að ákveða það og þannig er það bara,“ sagði Rúnar Páll í samtali við íþróttadeild Vísis í gær. Emil er 33 ára gamall framherji sem hefur verið hjá Stjörnunni frá árinu 2020. Hann skoraði fimm mörk fyrir félagið í sumar. Stjarnan Besta deild karla Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Enski boltinn Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Íslenski boltinn Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Enski boltinn Enginn valdi Ísland fyrir næsta EM Handbolti „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ Íslenski boltinn Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Enski boltinn „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Aron Þórður hættur Draumurinn að þjálfa Blika Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Omar Sowe kominn í KR-treyjuna „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Rúnar Páll kynnti teymið sitt Ólafur Ingi hættur með Blika „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Sjá meira