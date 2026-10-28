„Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Henry Birgir Gunnarsson skrifar 28. október 2026 12:02 Andri Lucas fagnar hér marki gegn Wrexham um síðustu helgi. vísir/getty Það snýst allt um Gudjohnsen í Blackburn þessa dagana enda hefur Andri Lucas Guðjohnsen farið á kostum með liðinu síðustu vikur og raðað inn mörkum. Hann er búinn að skora fimm mörk í síðustu fjórum leikjum sínum fyrir félagið og hefur skorað tvennu í síðustu tveimur leikjum liðsins. Hann er nú orðinn næstmarkahæsti leikmaður Championship-deildarinnar. Blackburn bauð stuðningsmönnum upp á að kaupa treyju Andra hjá félaginu og þá fengi það fría merkingu á treyjuna. „Það er greinilega eitthvað gott í gangi. Það er búið að ganga mjög vel og ég er mjög ánægður með þetta allt saman. Ekki bara hjá Blackburn heldur líka með landsliðinu. Skoraði tvö mörk og leggja upp í síðasta verkefni. Það er allt mjög jákvætt þessa dagana,“ sagði Andri Lucas í samtali við íþróttadeild. „Það er ákveðin stemning í gangi núna og það er hluti af þessu. Markaskorarar eru alltaf vinsælir. Svo höfum við spilað vel og erum ekki langt frá „playoff“ sæti í augnablikinu. Það er jákvæð orka í kringum félagið og það vill eðlilega nýta sér það með markaðsmálum eins og að prenta nafnið mitt frítt.“ Tony Mowbray tók við félaginu og með þessum 62 ára gamla reynslubolta hafa komið jákvæðir straumar. Hann hefur áður þjálfað Blackburn á árunum 2017 til 2022 en hefur einnig stýrt WBA, Birmingham, Sunderland og fleiri félögum. „Sjálfstraustið er mjög gott hjá mér þessa dagana. Mér líður vel utan vallar og það er hugsað vel um mig. Orkan er góð og svo kom Mowbray inn. Hann hefur fulla trú á verkefninu og mér. Það er mjög góð stemning og tilfinningin er að ég sé að fá 2-3 færi í leik og meðan ég skora úr þeim færum mun halda áfram að ganga vel,“ segir framherjinn og hrósar Mowbray. Mowbray er mjög góður maður „Þetta er mjög góður maður og þjálfari. Hann vill öllum það besta. Hann hefur verið lengi í bransanum og þekkir þetta allt vel. Hann passar vel inn í liðið og það var jákvætt er hann tók við.“ Mowbray er léttur á því og sagði eftir síðasta leik að Andri yrði að passa sig að skora ekki svona mikið. Þá gæti hann endað í Barcelona eins og pabbi sinn. „Hann var eitthvað að grínast með það. Þetta er toppmaður. Kannski tekur maður ekki skrefið beint til Barcelona frá Blackburn en vonandi gengur áfram vel og ég held áfram að skora.“ Fótbolti Enski boltinn Mest lesið Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Íslenski boltinn Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Enski boltinn Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Enski boltinn Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Enski boltinn „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ Íslenski boltinn „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Íslenski boltinn Hjartnæm ræða Putellas: „Ekki hlusta ef einhver segir að þú getir þetta ekki“ Fótbolti Fleiri fréttir „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sendi Haaland og fleiri í frí Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Sjá meira