Draumurinn að þjálfa Blika Valur Páll Eiríksson skrifar 28. október 2026 11:28 Sigurður Heiðar Höskuldsson er þjálfari Þórs og býst við að halda áfram því starfi. Hann neitar því ekki að draumur hans sé að þjálfa Breiðablik einn daginn. Vísir/Hulda Margrét Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs, segir alla einbeitingu sína vera á næsta tímabili norðanliðsins sem hélt sæti sínu naumlega í Bestu deildinni síðustu helgi. Hann hefur ekki heyrt frá Breiðabliki en ætti erfitt með að segja nei bærist tilboð úr Kópavogi. Sigurður undirbýr nú stutt frí og segist ætla að reyna eins og hann getur að kúpla sig út úr boltanum, eins langt og það nær. Leikmannamál og undirbúningur næsta tímabils sé kominn á fullt. Hann segist hlakka til að hefja nýtt undirbúningstímabil og byggja ofan á frábæran árangur Þórs á nýliðnu tímabili þar sem liðinu tókst að halda sér í Bestu deildinni með sigri á FH í lokaumferðinni síðasta laugardag. Sigurður aftur á móti meðal þeirra sem orðaður er við lausa þjálfarastöðu hjá Breiðabliki eftir uppsögn Ólafs Inga Skúlasonar í gær. Aðspurður um það hvort hann hafi heyrt frá Blikum er svarið einfalt: „Nei.“ En hefðir þú áhuga á því starfi, skyldi það bjóðast? „Ég er náttúrulega uppalinn Bliki og mig hefur alltaf dreymt um að þjálfa Blika. En ég held að það sé enginn áhugi af þeirra hálfu um það. Þess utan er ég bara mjög ánægður þar sem ég er hjá Þór og spenntur fyrir því að komast aftur af stað fyrir næsta tímabil,“ segir Sigurður í samtali við íþróttadeild Vísis. Breiðablik Besta deild karla Þór Akureyri Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Íslenski boltinn Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Enski boltinn Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Enski boltinn Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Enski boltinn „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ Íslenski boltinn „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Íslenski boltinn Hjartnæm ræða Putellas: „Ekki hlusta ef einhver segir að þú getir þetta ekki“ Fótbolti Fleiri fréttir Aron Þórður hættur Draumurinn að þjálfa Blika Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Omar Sowe kominn í KR-treyjuna „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Rúnar Páll kynnti teymið sitt Ólafur Ingi hættur með Blika „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Sjá meira