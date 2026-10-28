Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea Sindri Sverrisson skrifar 28. október 2026 17:15 Michael Carrick og Bruno Fernandes eru sagðir hafa skilið sáttir eftir fund sinn í gær. Getty/David Davies Michael Carrick og Bruno Fernandes héldu sáttafund í gær og skildu sáttir að honum loknum en þó er ekki vitað hvort Fernandes baðst þar afsökunar á framferði sínu. Allt hefur logað stafnanna á milli hjá Manchester United undanfarið eftir skelfilegt gengi liðsins og Fernandes hellti bensíni á bálið með því að gagnrýna leikaðferð United í viðtali eftir 4-1 skellinn gegn Como í Meistaradeild Evrópu í síðustu viku. Í kjölfarið tók Carrick fyrirliðann út úr byrjunarliði United og fékk Fernandes ekki að spila eina einustu mínútu gegn Bournemouth um síðustu helgi, í 3-0 tapi á Old Trafford. Flestir bjuggust við að það yrði síðasti leikur Carricks og að hann yrði rekinn í kjölfarið en hann hefur nú fengið lengri líflínu og mun stýra United gegn Chelsea í hádeginu á laugardaginn. Með sigri í þeim leik yrði United þrátt fyrir allt aðeins þremur stigum á eftir Chelsea sem nú situr í 5. sæti. Samkvæmt enskum miðlum á borð við Sky Sports hittust Carrick og Fernandes á fundi á æfingasvæði United í gær og áttu þar opið og hreinskilið samtal. Carrick er sagður sáttur og málið úr sögunni þó að ekki sé ljóst hvort Fernandes bað hann afsökunar. Fundur þeirra tveggja var til viðbótar við fund Carricks með öllu liðinu þar sem menn viðurkenndu að frammistaðan hingað til á tímabilinu hefði verið undir getu og sammæltust um að úr því yrði að bæta hið snarasta, samkvæmt frétt Sky Sports. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Enginn valdi Ísland fyrir næsta EM Handbolti Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi Íslenski boltinn Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Enski boltinn Tré felld vegna Þjóðarhallar Sport Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Íslenski boltinn Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Íslenski boltinn Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Enski boltinn Fleiri fréttir Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea Lygileg tölfræði Andra toppar Haaland og Kane „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sendi Haaland og fleiri í frí Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Sjá meira