Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Sindri Sverrisson skrifar 28. október 2026 09:32 Omar Sowe þekkir afar vel til á Íslandi og er nú orðinn leikmaður KR. KR Eftir að hafa spilað hérlendis með Breiðabliki, Leikni og ÍBV er fótboltamaðurinn Omar Sowe nú orðinn leikmaður silfurliðs KR. Omar, sem er 26 ára gamall, skrifaði undir samning til þriggja ára við KR. Lengi hefur legið í loftinu að hann væri á leiðinni í Vesturbæinn en fréttir bárust af því fyrir rúmum mánuði að Omar hefði náð samkomulagi við KR-inga. Honum var þá heimilt að ræða við önnur félög en ÍBV þar sem samningur hans var að renna út. Omar, sem er uppalinn hjá New York Red Bulls í Bandaríkjunum, kom fyrst til Íslands árið 2022 og hefur samtals skorað 52 mörk í 109 leikjum hér á landi. Omar skoraði sex mörk í sextán leikjum í Bestu deildinni fyrir ÍBV í sumar eftir að hafa verið frá keppni í rúmt ár vegna hnémeiðsla. KR-ingar eru þegar farnir að styrkja sitt lið fyrir næstu leiktíð og tilkynntu í byrjun mánaðarins að þeir hefðu samið við Óðin Bjarkason til þriggja ára. Hann er uppalinn hjá KR en kom heim til félagsins eftir góða frammistöðu með Aftureldingu í sumar þar sem hann skoraði 14 mörk. Þá kom hinn 17 ára gamli Mattías Kjeld, sem uppalinn er hjá Val, til KR eftir að hafa skorað tíu mörk í Lengjudeildinni með Gróttu í sumar. Besta deild karla KR Mest lesið Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Íslenski boltinn Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Enski boltinn Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Enski boltinn Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Enski boltinn „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ Íslenski boltinn „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Íslenski boltinn Hjartnæm ræða Putellas: „Ekki hlusta ef einhver segir að þú getir þetta ekki“ Fótbolti Lofsyngur Frey og Alfreð: „Mesta umbreyting síðari tíma“ Fótbolti Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Fleiri fréttir Omar Sowe kominn í KR-treyjuna „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Rúnar Páll kynnti teymið sitt Ólafur Ingi hættur með Blika „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Sjá meira