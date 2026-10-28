Íslenski boltinn

Omar Sowe kominn í KR-treyjuna

Sindri Sverrisson skrifar
Omar Sowe þekkir afar vel til á Íslandi og er nú orðinn leikmaður KR.
Omar Sowe þekkir afar vel til á Íslandi og er nú orðinn leikmaður KR. KR

Eftir að hafa spilað hérlendis með Breiðabliki, Leikni og ÍBV er fótboltamaðurinn Omar Sowe nú orðinn leikmaður silfurliðs KR.

Omar, sem er 26 ára gamall, skrifaði undir samning til þriggja ára við KR.

Lengi hefur legið í loftinu að hann væri á leiðinni í Vesturbæinn en fréttir bárust af því fyrir rúmum mánuði að Omar hefði náð samkomulagi við KR-inga. Honum var þá heimilt að ræða við önnur félög en ÍBV þar sem samningur hans var að renna út.

Omar, sem er uppalinn hjá New York Red Bulls í Bandaríkjunum, kom fyrst til Íslands árið 2022 og hefur samtals skorað 52 mörk í 109 leikjum hér á landi.

Omar skoraði sex mörk í sextán leikjum í Bestu deildinni fyrir ÍBV í sumar eftir að hafa verið frá keppni í rúmt ár vegna hnémeiðsla.

KR-ingar eru þegar farnir að styrkja sitt lið fyrir næstu leiktíð og tilkynntu í byrjun mánaðarins að þeir hefðu samið við Óðin Bjarkason til þriggja ára. Hann er uppalinn hjá KR en kom heim til félagsins eftir góða frammistöðu með Aftureldingu í sumar þar sem hann skoraði 14 mörk.

Þá kom hinn 17 ára gamli Mattías Kjeld, sem uppalinn er hjá Val, til KR eftir að hafa skorað tíu mörk í Lengjudeildinni með Gróttu í sumar.

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