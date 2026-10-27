Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Sindri Sverrisson skrifar 27. október 2026 22:44 Markvörðurinn Jay Lynch og félagar hans voru kampakátir eftir sigurinn. Getty/Carl Recine Helstu hetjur Fleetwood Town gátu varla lýst hamingju sinni eftir sigurinn ótrúlega gegn Englandsmeisturum Arsenal í kvöld, eftir 1-1 jafntefli og vítaspyrnukeppni í 16-liða úrslitum enska deildabikarsins í fótbolta. „Ég er búinn að missa röddina við að stjórna vörninni, en allt liðið var stórkostlegt allan leikinn. Að vinna Englandsmeistarana í vítaspyrnukeppni – þessir strákar eiga allir hrós skilið,“ sagði Jay Lynch, markvörður Fleetwood, sem varði spyrnu Bruno Guimaraes í vítaspyrnukeppninni. Liðsfélagar hans nýttu allar sínar spyrnur með glæsibrag. „Við horfðum til þess þegar Grimsby vann Man. Utd í fyrra. Við bárum það saman, þótt þetta séu meistararnir. Við hugsuðum: „Ef við leggjum allt í þetta, sjáum hvað gerist.““ Þetta var dæmigert kvöld í Fleetwood. Við áttum von á stormi, við vissum að aðstæðurnar yrðu hræðilegar, svo við héldum að það gæti unnið með okkur. Þetta er frábært fyrir félagið og bæinn. Í alvöru talað, þetta skiptir alla öllu máli,“ sagði Lynch sigurreifur. Adam Murphy og félagar ærðust af fögnuði þegar úrslitin réðust.Getty/Lewis Storey Arsenal var með hálfgert varalið í kvöld en þó léku helstu framherjar liðsins, Kai Havertz og Viktor Gyökeres, allan leikinn og stjörnunum fjölgaði í seinni hálfleik. Gyökeres skoraði eina mark liðsins en alls átti Arsenal 19 skot sem ekki hæfðu markrammann, gegn liði sem er neðarlega í D-deildinni. Conor Haughey skoraði af miklu öryggi úr síðustu vítaspyrnu Fleetwood og var spurður hvað hefði farið í gegnum hugann fyrir spyrnuna: „Ég veit það ekki – bara velja staðinn og setja hann inn! Upp í hornið og svo bara hlaupa. Við vorum að vinna meistarana í ensku úrvalsdeildinni, það sýnir bara hversu gott þetta lið er,“ sagði Haughey. Enski boltinn Mest lesið Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Kínverjar æfir yfir Maó-gríni Mbappé sem kostar hann milljónir Fótbolti Lofsyngur Frey og Alfreð: „Mesta umbreyting síðari tíma“ Fótbolti Breytingar boðaðar í Garðabæ Íslenski boltinn Ringulreið og fjöldaslagsmál eftir stórleikinn Fótbolti „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Íslenski boltinn Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Enski boltinn Ólafur Ingi hættur með Blika Íslenski boltinn Biður kínversku þjóðina afsökunar Fótbolti Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Íslenski boltinn Fleiri fréttir Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sendi Haaland og fleiri í frí Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Nottingham Forest endaði taphrinuna „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Sjá meira