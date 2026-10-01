„Að sjálfsögðu“ reiðubúin í að takmarka hækkanir ef allir geri sitt Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 1. október 2026 15:33 Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Vísir/Anton Brink Kristrún Frostadóttir segir ríkisstjórnina reiðubúna til að tamarka hækkanir á krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5 prósent ef allir geri sitt og kjarasamningar halda. Þetta tilkynnti hún í ræðu á ársfundi Samtaka atvinnulífsins í dag. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 hefur hingað til verið gert ráð fyrir hækkunum á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana um 5,2 prósent í takti við verðbólgu. Hækkanirnar hafa verið umdeildar og meðal annars gagnrýndar af forsvarsmönnum stéttafélaga sem hafa sagt þær geta viðhaldið verðbólgu og háum stýrivöxtum. Þá samþykkti Samband íslenskra sveitarfélaga ályktun um að hækkunum almennra gjaldskráa yrði haldið innan 2,5 prósenta á næsta ári í samræmi við verðbólgumarkmið Seðlabankans. Kristrún vék í ræðu sinni meðal annars að þrátt fyrir stór orð og fullyrðingar hefði almenn atvinnuvegafjárfesting aukist á þessu ári. Sagði hún að ef stóra myndin væri skoðuð væri staðreyndin sú að meðalverðbólga frá aldamótum hafi verið um fimm prósent. Sagði hún að með hallalausum fjárlögum vær loksins verið að snúa við blaðinu, tekist hefði að hemja undirliggjandi verðbólgu. „Við vitum öll hvaða afleiðingar hækkandi heimsmarkaðsverð á olíu hefur haft. En ég mun á morgun – eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins – fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem miðar að því að verja kjarasamninga. Með því að ná niður verðbólgu og skapa aðstæður fyrir lækkun vaxta. Þetta er gert með afmörkuðum aðgerðum – án þess að auka kostnað fyrirtækja eða ógna markmiði um hallalaus fjárlög.“ Sagðist Kristrún þakka fyrir þétt samstarf síðustu mánuði við Samtök atvinnulífsins og þakkaði fyrir frumkvæði fyrirtækja sem lagt hefðu sitt af mörkum til að halda aftur af verðhækkunum. „Þá fagna ég ályktun frá landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga um vilja til að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5 prósent á árinu 2027. Og að sjálfsögðu er ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt hið sama ef allir gera sitt og samningar halda – með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og á gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5 prósent og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins. Þetta hefur áður komið fram og var reyndar líka á borðinu strax í sumar í þríhliða samtalinu – en þá náðist ekki saman um aðgerðir í þessa veru.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza Innlent „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Innlent „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Innlent „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Innlent Kveður svefnlyfin eftir átján ára notkun Innlent Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Innlent Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ Innlent Á spítala eftir misheppnaða aftöku Erlent Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Innlent Ákærður fyrir að nauðga sofandi og ölvaðri dóttur sinni Innlent Fleiri fréttir Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Ákærður fyrir að nauðga sofandi og ölvaðri dóttur sinni Væntingar um útspil tengt gjaldahækkunum Neituðu sök við þingfestingu Straumsvíkurmálsins Kveður svefnlyfin eftir átján ára notkun „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Sniðganga geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar Fjórir í gæsluvarðhald eftir hraðsendingu frá Þýskalandi Ekkert svigrúm í tengslum við kjarasamninga og tvísýnt með framhaldið Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Lægðin grynnist í dag en von á annarri Bíl ekið á ljósastaur Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði ESA geti ekki beðið endalaust Valgerður réttir fram sáttahönd Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt Tilkynnt um ölvaðan flugmann Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Skoðar uppfærslu í 36 sæta rafflugvél Neysla geðrofs-, tauga- og ofnæmislyfja stóraukist Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi við Vík Sjá meira