Innlent

Vinnu­vél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú

Freyja Þórisdóttir og Áróra L Davíðsdóttir skrifa
Vinnuvél var ekið upp undir brúna.
Vinnuvél var ekið upp undir brúna. Vísir/Áróra

Lokað var fyrir umferð á Kringlumýrarbraut í suður eftir að vinnuvél ók upp undir Bústaðavegsbrúna í kvöld. Engn slys urðu á fólki en lögregla og starfsmenn Vegagerðarinnar skoða vettvang.

Umferð hefur verið beint um Hlíðarnar fram hjá Suðurveri og það var einnig settur upp lokunarpóstur við gatnamót Kringlumýrarbrautar og Listabrautar. Að sögn sjónarvotta myndaðist mikil umferð á svæðinu í kjölfar slyssins á tíunda tímanum.

Strætisvagnstjórar hafi virst vera í basli með að komast leiðar sinnar í gegnum Hlíðarnar.

„Það rakst undir brúna, þetta hérna apparat,“ segir vaktstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar sem er á svæðinu en um er að ræða eins konar krana sem er of hár til að vera ekið undir brúna.

Það var verið að vinna að því að skoða vettvang um klukkan hálf ellefu.Vísir/Áróra
Lögreglan stýrði enn umferð um svæðið á ellefta tímanum.Vísir/Áróra
Lokunarpósti var komið fyrir á gatnamótum Listabrautar og Kringlumýrarbrautar.Vísir/Áróra
Lögreglumál Umferð

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