Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa Birgir Olgeirsson skrifar 5. október 2026 13:39 Hjólhýsabyggðin á Sævarhöfða. Samkvæmt svari borgarritara hefur Reykjavíkurborg greitt um 19,8 milljónir króna fyrir rafmagn í byggðinni frá því hún fluttist þangað. Vísir/Anton Brink Reykjavíkurborg hefur greitt um 19,8 milljónir króna fyrir rafmagn í hjólhýsabyggðinni á Sævarhöfða frá því byggðin fluttist þangað. Þetta kemur fram í svari skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Þorsteinn Gunnarsson borgarritari undirritar svarið við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands. Fjárhæðin er rafmagnskostnaður fyrir frádrátt tekna af stæðunum. Vísir greindi frá því að íbúarnir hefðu flutt á Sævarhöfða eftir að þeim var gert að yfirgefa tjaldsvæðið í Laugardal fyrr það sumar 2023. Tekjurnar dugðu fyrir innan við helmingi rafmagnsins Samkvæmt svari borgarritara nam rafmagnskostnaðurinn 5,2 milljónum króna árið 2024 en tekjur vegna hjólhýsastæðanna voru 2,4 milljónir. Tekjurnar stóðu því undir um 46 prósentum rafmagnskostnaðarins. Árið 2025 nam rafmagnskostnaðurinn um 7,8 milljónum króna en tekjurnar um 2,9 milljónum, samkvæmt sama svari. Þær stóðu undir um 37 prósentum kostnaðarins. Útreikningur á fjárhæðunum í svarinu sýnir að rafmagnskostnaðurinn jókst um fimmtíu prósent milli ára. Samanlagt var hann um 7,7 milljónum krónum hærri en tekjurnar á þessum tveimur árum. Átti að vera lausn til nokkurra mánaða Starfshópur Reykjavíkurborgar um málefni hjólabúa lýsir flutningnum á Sævarhöfða í skýrslu sinni. Þar segir: „Var þá gripið á það ráð að finna lausn til bráðabirgða, eða til nokkurra mánaða hið mesta.“ Í sömu skýrslu segir að enginn leigusamningur hafi verið gerður á Sævarhöfða. Aðeins hafi verið innheimt gjald fyrir rafmagn, 15 þúsund krónur á mánuði fyrir hvert hýsi. Starfshópurinn taldi gjaldið þurfa að vera um helmingi hærra til að standa undir notkuninni. Hópurinn skýrði mikla rafmagnsnotkun yfir vetrarmánuðina meðal annars með lítilli einangrun hýsanna og mikilli orkuþörf við hitun. Í svarinu frá 28. september segir, samkvæmt upplýsingum menningar- og íþróttasviðs, að starfsmaður Dýraþjónustu Reykjavíkur hafi tilkynnt íbúunum um hækkunina tveimur mánuðum áður en hún tók gildi. Fjárhæð hækkunarinnar og gildistökudagur eru ekki tilgreind í svarinu. Samningi um Gufunes sagt upp Reykjavíkurborg tilkynnti 12. júní 2026 að borgarráð hefði daginn áður samþykkt að segja upp samningi við Samtök hjólabúa um afnot af landi í Gufunesi. Samkvæmt tilkynningunni hafði samningurinn verið samþykktur í apríl. Í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar, sem birt er í fundargerð borgarráðs frá 18. júní 2026, segir að varanleg hjólhýsabúseta samræmist illa gildandi reglum. Fulltrúarnir vísa jafnframt til kostnaðar- og öryggissjónarmiða. Í sömu fundargerð gagnrýna fulltrúar Samfylkingarinnar, ásamt áheyrnarfulltrúum Vinstrisins og Sósíalistaflokks Íslands, að nýgerðum samningi sé sagt upp án áforma um annað fyrirkomulag. Í svari skrifstofu framkvæmda- og fasteignaþjónustu Reykjavíkurborgar frá 26. ágúst 2026 segir að ekki standi til að finna hjólabúum aðra lóð. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir, gjaldkeri Samtaka hjólabúa, sagði í frétt RÚV að íbúunum hefði verið tilkynnt að lokað yrði fyrir vatn, rafmagn og aðgang að þjónustuhúsnæði á Sævarhöfða 1. nóvember. Hún sagði jafnframt að þeim hefði ekki boðist önnur búseta. 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