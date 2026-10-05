SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 5. október 2026 13:34 Jakob Tryggvason er formaður Rafiðnaðarsambands Íslands. Vísir/Sigurjón Tekin verður ákvörðun um það í dag hvort kjarasamningum VR og Fagfélaganna verði sagt upp. Formaður Rafiðnaðarsambandsins segir að Samtök atvinnulífsins hafi skilað auðu og segir að verði ákveðið að segja kjarasamningum upp muni það hafa gríðarlega víðtæk áhrif. Klukkan 17:30 í dag munu trúnaðarmenn og fulltrúar í samninganefndum Fagfélaganna hittast og greiða atkvæði um það hvort kjarasamningum skuli sagt upp. Á sama tíma munu trúnaðarráð VR og stjórn félagsins taka afstöðu til sama máls. Jakob Tryggvason, formaður Rafiðnaðarsambandsins, sem er stærsta félagið innan Fagfélaganna, segir að samtalið við ríki og sveitarfélög hafi gengið vel síðustu daga. Aðra sögu sé að segja af Samtökum atvinnulífsins. „Samningsaðilar okkar, Samtök atvinnulífsins, hafa algjörlega skilað auðu. Og bara að óbreyttu þá veit ég ekki hvernig við eigum að eiga möguleika á öðru heldur en að segja upp samningum nema þeir komi með eitthvað að borðinu.“ Samtök atvinnulífsins hafa sagt að launahækkanir, umfram þær sem samið var um í síðustu kjarasamningum, komi ekki til greina. Aðspurður hvað samtökin gætu komið með að borðinu annað en launahækkanir til að liðka fyrir samtalinu segir Jakob að það séu ýmsar leiðir til að vinna sig úr stöðunni. „Það hefur ekki komið neitt frá þeim. Ef við hefðum eitthvað á borðinu til þess að vinna með þá væri örugglega hægt að finna einhverja lausn á þessu. Það er alveg örugglega hægt að finna einhvers staðar sameiginlega niðurstöðu ef Samtök atvinnulífsins opna á samtalið. Hingað til höfum við bara haft þá tilfinningu að þeir séu á einhverri annarri vegferð en að þessir kjarasamningar eiga að gilda áfram.“ Jakob segir að hljóðið í félagsmönnum sé þungt og telur að félagsmenn sjái þá eina leið færa að slíta samningum í kvöld. Hvað heldur þú að gerist ef það verður niðurstaðan? Hvað heldur þú að gerist í kjölfarið? Heldurðu að það verði svona einhvers konar dómínóáhrif, heldurðu að önnur félög fylgi í kjölfarið? „Augljóslega og bara innan okkar raða, við erum með mjög marga samninga. Þetta hefur áhrif á um 15 samninga innan Rafiðnaðarsambandsins og fleiri samninga innan fagfélaganna. Þetta virkjar uppsagnarákvæði í samningum við opinbera geirann líka, ríki og sveitarfélög, þannig að þetta hefur því miður mjög víðtæk áhrif.“ Kjaramál Stéttarfélög Atvinnurekendur Tengdar fréttir Fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum Fagfélögin hafa boðað trúnaðarmenn og fulltrúa í samninganefndum aðildarfélaganna til fundar á mánudag til að kalla eftir heimild þeirra til að segja upp kjarasamningum. 2. október 2026 16:29 Mest lesið Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Innlent Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Innlent Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Innlent Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Innlent Handtekin í Bandaríkjunum grunuð um njósnir Erlent Vill breyta umdeildum gatnamótum Innlent Vann óvæntan sigur í fyrri umferðinni Erlent Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Erlent Fleiri fréttir Trúnaðarbrestur milli flokka og innan flokks Borgin greitt nærri tuttugu milljónir fyrir rafmagn í hjólhýsabyggðinni SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Einn í haldi eftir handtöku í flugstöðinni Ekki fleiri tilkynnt kynferðisbrot í fimm ár Þessi eru tilnefnd til menntaverðlauna Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Ögurstund í kjarasamningamálum „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Vill breyta umdeildum gatnamótum „Við erum ekki að gera þetta til að gleðja fólk í Brussel“ Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Skjálfti upp á 3,4 „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Hafði lítil afskipti af veisluhöldum Vítisenglanna Sjá meira