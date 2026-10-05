Innlent

Tugir starfs­manna Reykja­víkur veiktust

Smári Jökull Jónsson skrifar
Um tvöhundruð máltíðir voru sendar í ráðhús Reykjavíkur þá daga sem smitið kom upp.
Um tvöhundruð máltíðir voru sendar í ráðhús Reykjavíkur þá daga sem smitið kom upp. Vísir/Vilhelm

Um fjörutíu manns veiktust í hópsmiti sem kom upp í húsakynnum Reykjavíkurborgar í Borgartúni í síðustu viku. Nóróveira hefur greinst í tveimur sýnum en ekki hefur tekist að tengja smitið við tiltekin matvæli.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sendi frá sér um málið. Þar segir að það sé mat heilbrigðiseftirlitsins að hópsmit sé yfirstaðið en unnið hefur verið að rannsókn málsins í samvinnu við sóttvarnalækni, Matvælastofnun og umdæmislækni sóttvarna á höfuðborgarsvæðinu.

Veikindin komu fram dagana 24.–28. september og voru helstu einkenni þeirra sem veiktust uppköst, niðurgangur og hiti. Í yfirlýsingunni segir að um fjörutíu manns hafi veikst en nóróveira hafi greinst í tveimur sýnum.

Einnig kemur fram að grunur hafi beinst að mötuneytinu í Borgartúni þar sem þeir sem veiktust hafi borðað þar á umræddu tímabili. Var farið í eftirlit í mötuneytinu en ekkert kom fram sem skýrt getur hópsmitið. Tekin voru viðtöl við þá sem veiktust og meðal annars aflað upplýsinga um neyslu þeirra í mötuneytinu dagana áður en einkenni komu fram.

Þá hafi athugun á tengslum milli neyslu einstakra matvæla og veikindanna ekki sýnt fram á tengsl við tiltekin matvæli sem boðið var upp á þessa daga.

Telja hópsmit yfirstaðið

Alls borðuðu um 1100 manns í mötuneytinu 23.–25. september en þar starfa tæplega átta hundruð manns. Auk þess voru tæplega tvö hundruð máltíðir sendar í Ráðhúsið.

Í yfirlýsingunni segir að Reykjavíkurborg, sem sé starfsleyfishafi mötuneytisins og ábyrgðaraðili þess, hafi brugðist við athugasemdum Heilbrigðiseftirlitsins og þá hafi þrif verið aukin og bætt.

Þar sem engar upplýsingar hafa borist um ný veikindatilfelli sem tengjast málinu er það mat Heilbrigðiseftirlitsins að hópsmitið sé yfirstaðið og að starfsfólk sem sé frískt og án einkenna geti mætt til vinnu.

Reykjavík Heilbrigðiseftirlit Heilbrigðismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið