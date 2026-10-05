Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Smári Jökull Jónsson skrifar 5. október 2026 14:39 Um tvöhundruð máltíðir voru sendar í ráðhús Reykjavíkur þá daga sem smitið kom upp. Vísir/Vilhelm Um fjörutíu manns veiktust í hópsmiti sem kom upp í húsakynnum Reykjavíkurborgar í Borgartúni í síðustu viku. Nóróveira hefur greinst í tveimur sýnum en ekki hefur tekist að tengja smitið við tiltekin matvæli. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sendi frá sér um málið. Þar segir að það sé mat heilbrigðiseftirlitsins að hópsmit sé yfirstaðið en unnið hefur verið að rannsókn málsins í samvinnu við sóttvarnalækni, Matvælastofnun og umdæmislækni sóttvarna á höfuðborgarsvæðinu. Veikindin komu fram dagana 24.–28. september og voru helstu einkenni þeirra sem veiktust uppköst, niðurgangur og hiti. Í yfirlýsingunni segir að um fjörutíu manns hafi veikst en nóróveira hafi greinst í tveimur sýnum. Einnig kemur fram að grunur hafi beinst að mötuneytinu í Borgartúni þar sem þeir sem veiktust hafi borðað þar á umræddu tímabili. Var farið í eftirlit í mötuneytinu en ekkert kom fram sem skýrt getur hópsmitið. Tekin voru viðtöl við þá sem veiktust og meðal annars aflað upplýsinga um neyslu þeirra í mötuneytinu dagana áður en einkenni komu fram. Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með fréttaskoti hér. Þá hafi athugun á tengslum milli neyslu einstakra matvæla og veikindanna ekki sýnt fram á tengsl við tiltekin matvæli sem boðið var upp á þessa daga. Telja hópsmit yfirstaðið Alls borðuðu um 1100 manns í mötuneytinu 23.–25. september en þar starfa tæplega átta hundruð manns. Auk þess voru tæplega tvö hundruð máltíðir sendar í Ráðhúsið. Í yfirlýsingunni segir að Reykjavíkurborg, sem sé starfsleyfishafi mötuneytisins og ábyrgðaraðili þess, hafi brugðist við athugasemdum Heilbrigðiseftirlitsins og þá hafi þrif verið aukin og bætt. Þar sem engar upplýsingar hafa borist um ný veikindatilfelli sem tengjast málinu er það mat Heilbrigðiseftirlitsins að hópsmitið sé yfirstaðið og að starfsfólk sem sé frískt og án einkenna geti mætt til vinnu. Reykjavík Heilbrigðiseftirlit Heilbrigðismál Mest lesið Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Innlent Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Innlent Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Innlent Tugir í sóttkví í Síberíu eftir andlát starfsmanns rannsóknarstofu Erlent SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Innlent Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Innlent Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa Innlent Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Innlent Fleiri fréttir Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Skorar á Bjarna Guðjónsson að mæta sér Spenntur fyrir fundi með „góðum vinum Bandaríkjanna“ Skakkur á stolnum strætó Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Trúnaðarbrestur milli flokka og innan flokks Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Einn í haldi eftir handtöku í flugstöðinni Ekki fleiri tilkynnt kynferðisbrot í fimm ár Þessi eru tilnefnd til menntaverðlauna Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Ögurstund í kjarasamningamálum „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Vill breyta umdeildum gatnamótum „Við erum ekki að gera þetta til að gleðja fólk í Brussel“ Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun Sjá meira