Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. október 2026 06:18 Einn gisti í fangaklefa lögreglunnar í nótt. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning frá íbúa um að tveir menn hefðu stungið höfðinu inn um glugga dóttur íbúans. Lögreglan fór á vettvang. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en ekki eru veittar nánari upplýsingar um gang mála þar. Atvikið var á borði lögreglumanna lögreglustöðvar eitt sem sér um útköll í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi. Lögreglan á varðsvæði eitt sinnti einnig tilkynningu um innbrot og þjófnað í heimahúsi en málið er til rannsóknar. Sömuleiðis hefur lögreglan á varðsvæði tvö innbrot til rannsóknar. Lögreglan á lögreglustöð tvö sinnir útköllum í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi. Tilkynnt var um ungmenni til vandræða í strætisvagni og fór lögreglan á varðsvæði þrjú, sem sér um Kópavog og Breiðholt, á svæðið. Lögreglan þar sinnti einnig útkalli þar sem kom til ágreinings vegna bílakaupa og lagði leið sína í heimahús til að biðja húsráðanda um að lækka eftir tilkynningu um hávaða. Loks var tilkynnt um aðila á varðsvæði fjögur, sem nær yfir Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ, sem reyndi að komast inn í bíla. Lögreglan hitti viðkomandi sem sagðist halda að vinur sinn ætti bílinn og var að athuga hvort hann væri opinn. Reykjavík Lögreglumál Kópavogur Garðabær Mosfellsbær Hafnarfjörður Mest lesið Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Innlent Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Innlent Sýknaður eftir að hafa skotið mann til bana í dyragættinni Erlent Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Veður Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Innlent Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands Innlent Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Innlent „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Innlent Hyggst ná öllu landsvæðinu af Hútum Erlent Fleiri fréttir Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Skjálfti upp á 3,4 „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Hafði lítil afskipti af veisluhöldum Vítisenglanna Sprengisandur: Pólitíkin, fíknimeðferð og neistinn kveiktur Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Ók bílnum yfir kant og upp á gras en hafnaði að lokum á ljósastaur Höfuðborgarsvæðið skalf Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Katla skelfur Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna „Okkur finnst við vera undanskilin“ Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Smella af sér bílbeltunum á ógnarhraða og breytingar í Kerlingarfjöllum Gul viðvörun eftir stóra skriðu Illa brugðið en heill á húfi Handtekinn grunaður um að beita piparúða Sjá meira