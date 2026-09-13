Sökk í þriðja sinn í höfninni

Báturinn Jökull sökk í nótt í Hafnarfjarðarhöfn. Þetta er í þriðja skiptið sem báturinn sekkur í höfninni. Að sögn stjórnarmanns hafnarinnar stóð til að fjarlæga bátinn úr höfninni á næstu dögum.
Guðmundur Fylkisson lögreglumaður og stjórnarmaður í Hafnarfjarðarhöfn birti mynd af Jökli í morgun. Það var fyrir nánast sléttu ári sem áttatíu tonna trébáturinn sökk síðast en Vísir greindi frá því þann 28. september í fyrra. Þar áður sökk hann í höfninni í ágúst árið 2020.
„Þetta er gamall bátur og það hafa verið dælur um borð, því þarna er yfirborðsvatn en síðan hefur þetta seitlað bara hægt og bítandi inn,“ segir Guðmundur í samtali við Vísi. Hann segir að til hafi staðið að farga bátnum á næstu dögum en báturinn var smíðaður í Þýskalandi árið 1959 og hefur staðið óhreyfður í höfninni undanfarin ár.
Guðmundur segir að líklega muni báturinn liggja á botni við höfnina út daginn í dag. Það sé eigandanna að ná honum upp.