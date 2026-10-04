„Þetta er bara víti og rautt spjald“ Smári Jökull Jónsson skrifar 4. október 2026 16:47 Jón Ólafur var ósáttur með dómgæsluna eftir leik í dag. Vísir Jón Ólafur Daníelsson þjálfari ÍBV í Bestu deild kvenna var afar ósáttur með að hans lið hafi ekki fengið vítaspyrnu í tapi gegn FH í Kaplakrika í dag. Sagði hann dómarana hafa tekið margar hörmulegar ákvarðanir en hann fékk að lokum rautt spjald vegna mótmæla í 5-0 tapi Eyjakvenna. Leikurinn í dag var fjörugur og áður en FH skoraði á 5. mínútu voru bæði lið búin að fá góð marktækifæri. FH leiddi 2-0 í hálfleik og skoraði þriðja markið síðan eftir rúmlega mínútu leik í seinni hálfleik. „Þetta breytti öllu en það sem ég tek út úr þessum leik er að ég er mjög ánægður með að mínar stúlkur héldu áfram allan leikinn að reyna að skora mörk. Sama hvort staðan var 2-0, 3-0 eða 4-0 þá héldum við alltaf áfram og það er aðdáunarvert hjá mínu liði,“ sagði Jón Óli en liðin eru hlið við hlið í töflunni í öðru og þriðja sæti Bestu deildarinnar. Á 35. mínútu leiksins þurftu Avery Vanderven varnarmaður ÍBV og Mackenzie Smith varnarmaður FH báðar að fara meiddar af velli eftir að hafa skallað saman í teig FH. Jón Ólafur er afskaplega ósáttur með að Twana Khalid Ahmed dómari leiksins hafi ekki dæmt vítaspyrnu í því atviki. „Eins og ég sé þetta héðan, þá áttum við að fá víti þegar var hendi inni í vítateig en við fengum það ekki. Svo gerist þetta atvik þar sem okkar leikmaður skallar í átt að marki FH og er síðan skölluð í andlitið. Þetta er bara víti og rautt spjald,“ sagði Jón Ólafur. „Við missum besta varnarmanninn okkar útaf fyrir vikið, þær misstu ekki sinn besta varnarmann útaf. Þetta er risaatvik. Það eru fleiri hörmuleg atvik í þessum leik og á endanum fékk ég nóg.“ Jón Ólafur fékk rautt spjald í seinni hálfleik fyrir mótmæli. „Þetta var bara verðskuldað rautt spjald, ég var bara reiður og verðskuldaði rautt spjald eftir samskipti við dómarana. Það er bara partur af þessu, maður er ekki alltaf sáttur.“ „Höldum áfram að gefa ungum leikmönnum tækifæri“ Tveir leikir eru eftir í Bestu deild kvenna en ÍBV siglir nokkuð lygnan sjó í þriðja sætinu. Framundan er landsleikjapása og framundan vinna við að halda leikmönnum við efnið. „Það verður erfitt en við gefum ungum leikmönnum áfram tækifæri til að öðlast reynslu fyrir næsta ár. Ég lofa samt að þetta verða skemmtilegir leikir,“ sagði Jón Óli en ÍBV á eftir leiki gegn Grindavík/Njarðvík og Stjörnunni. Hann segist ekki vita hver staðan er á Avery Vanderven eftir höfuðhöggið. „Ekki hugmynd, hún fór upp á spítala og eflaust er þetta einhver skurður þar sem þarf að sauma 3-4 spor. Hún lagast bara í hausnum við þetta eins og við segjum.“ Íslenski boltinn Besta deild kvenna ÍBV FH Mest lesið Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Fótbolti Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Fótbolti Allt í rugli í Formúlunni: „Hvaða þvæla er í gangi?“ Formúla 1 Strákarnir sitja fastir Fótbolti Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku Fótbolti FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Íslenski boltinn Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Íslenski boltinn Sjáðu ruglið í Formúlunni í morgun Formúla 1 Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Fótbolti Modric skammast sín Fótbolti Fleiri fréttir „Þetta er bara víti og rautt spjald“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Sjáðu mörkin úr slátrun Englands FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Modric skammast sín Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Strákarnir sitja fastir Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku „Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“ „Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“ Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar „Lærði bara mikilvæga reglu“ Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Söguleg niðurlæging í Króatíu Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Sjá meira