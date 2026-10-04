England vann 7-0 sigur á Króatíu í Þjóðadeild karla í fótbolta í gær og það á útivelli. Um er að ræða stærsta tap í sögu Króata.
Harry Kane og Bukayo Saka skoruðu tvö mörk hvor í leik gærdagsins sem er það stærsta í sögu króatíska landsliðsins frá því að það hóf að spila undir eigin fána eftir slit frá Júgóslavíu á tíunda áratugnum.
Hinn 41 árs gamli Luka Modric var að spila landsleik númer 205 í gær og sagðist í fyrsta sinn skammast sín eftir leik fyrir þjóð sína í Rijeka í gærkvöld.
Auk Kane og Saka skoruðu þeir Anthony Gordon, Jude Bellingham og Morgan Rogers skoruðu eitt hver.
Mörkin sjö úr leik gærdagsins má sjá í spilaranum.