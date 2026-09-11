Lífið

Pétur og Birgitta nýtt par

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Pétur og Birgitta hafa verið að slá sér upp undanfarið.
Pétur og Birgitta hafa verið að slá sér upp undanfarið. Veitur/Þjóðleikhúsið

Leikkonan Birgitta Birgisdóttir og Pétur Krogh Ólafsson, forstöðu­maður sjálf­bærni og öryggis innviða hjá Veitum, eru nýtt par. Þau sáust saman á frumsýningu leikritsins Breadcrumbs í Tjarnarbíói í síðustu viku en Birgitta fer með annað aðalhlutverkanna í sýningunni.

Smartland greindi fyrst frá tíðindunum.

Birgitta hefur leikið í fjölda sýninga á fjölum stóru leikhúsanna tveggja á síðustu tuttugu árum, hún fór meðal annars með hlutverk Ástu Sigurðardóttur í sýningunni Ástu. Hún hefur jafnframt leikið í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum, til að mynda Villibráð (2023) og Hildi (2025). Birgitta var áður gift tónlistarmanninum Örvari Smárasyni og á með honum tvær dætur.

Pétur starfaði um margra ára bil sem aðstoðarmaður Dags B. Eggertssonar borgarstjóra en var árið 2022 ráðinn þróunar- og viðskiptastjóri Veitna, dótturfyrirtækis Orkuveitu Reykjavíkur. Hann hefur síðan þá tekið við hlutverki forstöðumanns sjálf­bærni og öryggis innviða hjá veitufyrirtækinu. Pétur heldur úti stjórnmálahlaðvarpinu Korter í kosningar með Magnúsi Sigurbjörnssyni.

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