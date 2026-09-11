Pétur og Birgitta nýtt par Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. september 2026 13:02 Pétur og Birgitta hafa verið að slá sér upp undanfarið. Veitur/Þjóðleikhúsið Leikkonan Birgitta Birgisdóttir og Pétur Krogh Ólafsson, forstöðumaður sjálfbærni og öryggis innviða hjá Veitum, eru nýtt par. Þau sáust saman á frumsýningu leikritsins Breadcrumbs í Tjarnarbíói í síðustu viku en Birgitta fer með annað aðalhlutverkanna í sýningunni. Smartland greindi fyrst frá tíðindunum. Birgitta hefur leikið í fjölda sýninga á fjölum stóru leikhúsanna tveggja á síðustu tuttugu árum, hún fór meðal annars með hlutverk Ástu Sigurðardóttur í sýningunni Ástu. Hún hefur jafnframt leikið í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum, til að mynda Villibráð (2023) og Hildi (2025). Birgitta var áður gift tónlistarmanninum Örvari Smárasyni og á með honum tvær dætur. Pétur starfaði um margra ára bil sem aðstoðarmaður Dags B. Eggertssonar borgarstjóra en var árið 2022 ráðinn þróunar- og viðskiptastjóri Veitna, dótturfyrirtækis Orkuveitu Reykjavíkur. Hann hefur síðan þá tekið við hlutverki forstöðumanns sjálfbærni og öryggis innviða hjá veitufyrirtækinu. Pétur heldur úti stjórnmálahlaðvarpinu Korter í kosningar með Magnúsi Sigurbjörnssyni. Ástin og lífið Tímamót Leikhús Mest lesið Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Lífið Sigrún Ósk mætt á RÚV Lífið „Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér“ Tónlist Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Lífið Hvað veistu um... gönguleiðir? Lífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Lífið Pétur og Birgitta nýtt par Lífið „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Lífið Lifandi menning í hjarta Hafnarfjarðar Lífið samstarf Leiðir skilja hjá leikhúspari Lífið Fleiri fréttir Pétur og Birgitta nýtt par Sigrún Ósk mætt á RÚV Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Hvað veistu um... gönguleiðir? „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Faldi diktafóna, tók myndir og át til að fanga stemminguna Uppeldisfræðingurinn reyndist vel sósuð fótboltabulla Öldrunarlæknir og verkfræðingur selja miðbæjarperlu Ungfrú Austurríki látin aðeins 22 ára Leiðir skilja hjá leikhúspari Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Nornir komu saman á miðilsfundi Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks South Park verður South America Kappsmál sett á ís Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Hvað veistu um… textana hans Bubba? Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku Sögufrægt verslunarhús til sölu Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Einn mánuður án áfengis breytti öllu Sjá meira