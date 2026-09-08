Formenn stjórnarandstöðuflokka á þingi segja þingmálaskrá rýra og að ríkisstjórnin sé algjörlega að missa tökin á hagstjórn í landinu. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir ískaldan vetur fram undan á þingi. Rætt var við formenn stjórnarandstöðu eftir þingsetningu á þingi fyrr í dag.
Guðrún telur þingveturinn verða áhugaverðan. Ríkisstjórnin komi löskuð á þingið og niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar um áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sé mikið áfall fyrir hana.
Hún segist vara við því að í fjárlagafrumvarpinu séu gríðarlegar skattahækkanir, sérstaklega á ferðaþjónustu, og þetta muni draga úr þrótti atvinnulífsins.
„Við gætum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur,“ segir Guðrún.
Lilja D. Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins segir glötuð í það minnsta þrjú ár í baráttu við verðbólguna. Verðbólga hafi verið að lækka og ætti að vera komin undir 2,5 prósent núna ef réttar ákvarðanir hefðu verið teknar. Með því að fara í 5,2 prósenta krónutöluhækkanir sé verið að segja að þau trúi því ekki að verðbólgan verði minni. Ef þau ætluðu að senda réttu skilaboðin hefðu þau notað 2,5 prósent.
„En af því að þau eru þekkt fyrir að vera með alls konar slagorð, eins og sleggjan, sem er ekki þekkt fyrir að vera sleggja,“ segir Lilja og að það nýjasta sé núllið sem Kristrún teiknaði á blað á kynningu fjárlagafrumvarpsins í gær.
„Þetta eru leikrænir tilburðir,“ segir Lilja og að ríkisstjórnin sé að gera sömu hagstjórnarmistökin og áður.
Hún segist ekki trúa því að þær séu enn á þessum stað og að það séu glötuð þrjú ár í baráttunni.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins segir ekkert nýtt að stjórnarandstaða sé gagnrýnin á ríkisstjórn í upphafi þingvetrar en það sé ærið tilefni til. Hann segir fjárlagafrumvarpið staðfestingu á uppgjöf þeirra.
Það fylgi Evrópusambandsumræðu sem þær hafi tapað og nú eigi að refsa fólki fyrir það hvernig það kaus í atkvæðagreiðslunni. Fyrstu viðbrögð séu ekki að sýna því skilning að Íslendingar vilji ráða sínum málum sjálfir, heldur hafi þær fjallað um bókun 35 og reglugerðir sem verða lagðar á okkur.
„Svo kemur fjárlagafrumvarpið. Þær læra ekki af reynslunni. Þeim virðist vera algjörlega fyrirmunað að læra af reynslunni,“ segir hann og að í fjárlagafrumvarpinu séu boðaðar hækkanir sem muni leiða út í verðlag og verðbólgu.
„Skattar til að hækka vexti, ótrúlegt,“ segir Sigmundur og að með þeirra aðferð sé dregið úr umsvifum og þannig dregið úr skatttekjum.
Guðrún segir furðulegt að á meðan stjórnvöld ráði ekki við efnahagsástandið þá sé lögð slík áhersla á Bókun 35. Lilja segir lag að einblína núna á það sem er best fyrir heimilin og það er að lækka vexti og auka kaupmátt.
Hún segist alveg til í að kenna þeim eitthvað í hagstjórn, það sé fólk í stjórnarandstöðu sem hafi reynslu.
Guðrún segir ríkisstjórnina verða að einbeita sér að málunum sem þjóðin er að hugsa um, háum vöxtum og verðbólgu.
„Allir landsmenn eru að fara að borga ívið meiri tekjuskatt því skattþrepin verða ekki endurreiknuð. Það verður dýrara að keyra um landið og ferðast um landið, segir Guðrún og að þannig sé hægt að telja endalaust.
Guðrún segir sláandi hversu lítið er á þingmálaskránni og að það vanti mál til að takast á við efnahagsvandann, Sigmundur tekur undir það og segir engar alvöru aðgerðir til að taka á stjórnleysi í útlendingamálum, Lilja segir jákvætt að orkumálaráðherra sé duglegur en að þegar hún hafi skoðað þingmálaskrána hafi verið lítið af nýjum framfaramálum til að bæta hag þjóðarinnar.
„Fyrst og síðast er hagstjórnin í molum hjá þeim.“
„Fyrst og síðast er hagstjórnin í molum hjá þeim.“
Guðrún segir góð mál er varða almannaöryggi og Sigmundur tekur undir með Guðrúnu en segir málin ekki raungóð, það sé eins og það eigi að gera eitthvað en sé innihaldið skoðað‘ sé það til þess ætlast að það eigi að virðast eins og það sé verið að gera eitthvað. Ekki sé tekið raunverulega á vandanum.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er upplitsdjörf í aðdraganda haustþings en þing var sett nú fyrir skemmstu. Hún segist vona að bókun 35 verði ekki fyrirferðamesta þingmál vetrarins og segist sérstaklega spennt fyrir umræðum um auðlindagjöld.