Innlent

Við­brögð við sláandi PISA-könnun

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Árangur íslenskra nemenda í lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44 prósent nemenda ekki grunnfærni í lesskilningi og bæði í stærðfræðilæsi og náttúruvísindum ná 38 prósent íslenskra nemenda ekki grunnfærni. 

Við ræðum við mennta- og barnamálaráðherra í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.

Klippa: Háegisfréttir Bylgjunnar 8. september 2026

Þá ræðum við einnig við formann Kennarasambands Íslands um sama mál.

Forystumenn ríkisstjórnarflokkanna kynntu í morgun áherslumál ríkisstjórnarinnar á Alþingi í vetur. Ríkisstjórnin hyggst leggja fram alls 159 þingmál, og eru bókun 35, náttúrugjald á ferðamenn og tenging örorku og ellilífeyris við launavísitölu þar á meðal. 

Barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að Bókasafnssjóður var skorinn niður um tugi milljóna króna. Menningarráðherra segir aukið fjármagn til bókmennta einnig til staðar í fjárlögum og því skuli spyrja að leikslokum.

Í íþróttafréttum fjöllum við um Meistaradeild Evrópu sem fer af stað í kvöld og lokaumferðina í Bestu deild kvenna fyrir skipingu sem lauk í gær. 

Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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