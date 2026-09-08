Árangur íslenskra nemenda í lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44 prósent nemenda ekki grunnfærni í lesskilningi og bæði í stærðfræðilæsi og náttúruvísindum ná 38 prósent íslenskra nemenda ekki grunnfærni.
Við ræðum við mennta- og barnamálaráðherra í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.
Þá ræðum við einnig við formann Kennarasambands Íslands um sama mál.
Forystumenn ríkisstjórnarflokkanna kynntu í morgun áherslumál ríkisstjórnarinnar á Alþingi í vetur. Ríkisstjórnin hyggst leggja fram alls 159 þingmál, og eru bókun 35, náttúrugjald á ferðamenn og tenging örorku og ellilífeyris við launavísitölu þar á meðal.
Barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að Bókasafnssjóður var skorinn niður um tugi milljóna króna. Menningarráðherra segir aukið fjármagn til bókmennta einnig til staðar í fjárlögum og því skuli spyrja að leikslokum.
Í íþróttafréttum fjöllum við um Meistaradeild Evrópu sem fer af stað í kvöld og lokaumferðina í Bestu deild kvenna fyrir skipingu sem lauk í gær.
Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.