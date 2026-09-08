„Það kostar peninga að afla peninga“

Mennta- og barnamálaráðherra segir áherslumál Flokks fólksins og kostnaður þeirra fara vel saman með áætlunum ríkisstjórnarinnar um hallalaus fjármagn. Fátækt kosti ríkið meiri peninga en ef ekkert er að gert. Forsætisráðherra segir að sérstaklega hafi verið staðið vörð um almenning þegar litið var til fjármögnunar fjárlagafrumvarpsins fyrir næsta ár.
Þetta er meðal þess sem fram kom á blaðamannafundi valkyrjanna í morgun þar sem þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar var kynnt. Inga Sæland fór þar mikinn í sinni ræðu og lagði meðal annars áherslu á að öllum yrði tryggður fastur heimilislæknir, á öfluga uppbyggingu hjúkrunarheimila og tengingu örorku- og ellilífeyris við launavísitölu.
Fjármálaráðherra kynnti á dögunum fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár, ríkisstjórnin stefnir að hallalausum fjárlögum upp á fimm milljarða. Hefur stjórnarandstaðan sagt þau áform hanga á bláþræði, allt þurfi að ganga upp svo að það raungerist. Inga segir þessi áform vel geta farið saman með áætlun ríkisstjórnarinnar um hallalaus fjárlög. Kostnaður við launavísitölutenginguna sé í kringum fjóra milljarða króna.
„Í rauninni þá væri mér næstum sama hvað það kostaði, vegna þess að við ætlum að hætta að níðast á fátækasta fólkinu í landinu. Við erum bara að steinhætta því, það verður ekki á okkar vakt. Þannig liggur fyrir og ég gæti ekki verið stoltari hvað það varðar og ég frábið mér til dæmis málflutning þeirra sem börðust hatrammlega gegn því að við leiðréttum veiðigjaldið, þeirra sem berjast venjulega hatrammlega gegn því að við gerum nokkuð eitt einasta gagn í ríkisstjórninni, að þeir ætli að reyna að halda því fram að við sökkvum þjóðarskútunni með því að lyfta undir með okkar efnaminnsta fólki.“
Þá rifjaði Inga upp að Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra hefði látið gera árið 2023 um samfélagslegan kostnað fátæktar á Íslandi. „Sú skýrsla sýndi það að á hverju einasta ári kostar það okkur yfir hundrað milljarða króna að koma ekki í veg fyrir það að fólkið okkar sé að glíma við fátækt, hvorki meira né minna. Við erum að laga þetta, við erum að leiðrétta þetta, það kostar peninga að afla peninga, þannig er það nú oft á tíðum.“
Þá tók Kristrún til máls á eftir Ingu. Hún sagðist vilja vekja athygli á því að skýrt kæmi fram í fjárlögum hvernig hallaleysi væri náð.
„Þetta eru svona í kringum áttatíu milljarðar í aðgerðum, annars vegar á útgjaldahliðinni, sem er stærri hlutinn af þessu 44 milljarðar og svo á tekjuhliðinni, 34 milljarðar. Þarna er aukið aðhald, það er mjög takmarkað flatt aðhald, það er farið í sértækar útgjaldaráðstafanir, ég hvet fólk bara til þess að kynna sér það.“
Þá sagði hún að það væri ekki rétt sem komið hefði fram að það væri verið að hæga á fjárfestingu, um væri að ræða heimildir til opinberra framkvæmda sem hefðu fests í kerfinu, það kerfi væri styrkt með nýjum fjárlögum. Þá vék hún sér að gjaldtöku og sagði að ríkisstjórnin væri að hækka bankaskatt og setja ákveðnar álögur á ferðaþjónustu með nýju gjaldi á ferðamenn.
„Það hefur lengi verið kallað eftir því að það sé litið til þess að það sé greitt fyrir notkun á okkar sameiginlegu auðlindum hér, sem erlendir ferðamenn eru að nota og þetta mun ekki eiga við Íslendingana. Ég vil hinsvegar segja að af þessum tæpu áttatíu milljörðum í aðgerðir til þess að loka gatinu þá er kannski um fimmtán milljarðar sem falla með beinum hætti á íslenskan almenning, og það er fyrst og fremst út af verðlagsuppfærslum. Þannig það var sérstaklega passað upp á íslenskan almenning í þessu samhengi.“
Horfa má á blaðamannafundinn í heild sinni hér fyrir neðan.
Formenn ríkisstjórnarflokkanna kynntu þingmálaskrá fyrir komandi þingvetur á blaðamannafundi. Hægt er að sjá fundinn í heild sinni hér fyrir neðan.