Alþingi var sett í dag og hófst þingsetningarathöfnin klukkan 13:30 með guðsþjónustu í Dómkirkjunni. Vísir var í beinni útsendingu frá viðburðinum.
Elísabet Inga Sigurðardóttir og Sunna Sæmundsdóttir komu sér fyrir fyrir utan Alþingishúsið og rýndu í tísku þingmanna með Ellen Loftsdóttur stílista auk þess sem mótmælendur á Austurvelli voru teknir tali.
Að lokinni þingsetningu kíktu Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og formenn stjórnarandstöðuflokkanna í spjall áður en Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði rýndi í veturinn fram undan.
Upptöku má sjá að neðan.
Að neðan má sjá dagskrána
Þingsetningin hefst með guðsþjónustu. Forseti Íslands, biskup Íslands, forseti Alþingis, ráðherrar og alþingismenn munu ganga fylktu liði til kirkjunnar úr Alþingishúsinu. Séra Oddur Bjarni Þorkelsson, sóknarprestur í Dalvíkurprestakalli, mun prédika í kirkjunni og Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, lýsa blessun.
Sönghópurinn við Tjörnina mun koma sér fyrir á þingpöllunum og flytja tvö lög eftir listamenn sem eru nýlega fallnir frá; Hjá lygnri móðu eftir Jón Ásgeirsson og Þitt fyrsta bros eftir Gunnar Þórðarson.
Halla Tómasdóttir forseti Íslands mun setja Alþingi, þingmenn draga í sæti fyrir veturinn og eftir á verður kaffiboð fyrir þingmennina í Smiðju. Við fylgjumst með þessu öllu í beinni útsendingu á Vísi.
Sanngirnisbætur, samfélagsmiðlabann, bókun 35 og meðferð sakamála er meðal þess sem tekið verður fyrir á komandi þingi. Formenn stjórnarflokkanna reifuðu þingmál vetrarins í morgun.