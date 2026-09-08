Alþingi verður sett í dag og hefst þingsetningarathöfnin klukkan 13:30 með guðsþjónustu í Dómkirkjunni. Hægt verður að fylgjast með öllu saman í beinni útsendingu í spilara að neðan.
Bein útsending Vísis hefst klukkan 13:20. Elísabet Inga Sigurðardóttir og Sunna Sæmundsdóttir verða í beinni frá þinginu fram eftir degi og fá til sín góða gesti. Ellen Loftsdóttir stílisti mun rýna í tískuna en þingmenn eru gjarnan í sínu fínasta pússi þegar Alþingi er sett.
Aðrir gestir eru Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og formenn stjórnarandstöðuflokkanna. Þá rýnir Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur í veturinn fram undan.
Fylgjast má með útsendingu í spilaranum að neðan.
Þingsetningin hefst með guðsþjónustu. Forseti Íslands, biskup Íslands, forseti Alþingis, ráðherrar og alþingismenn munu ganga fylktu liði til kirkjunnar úr Alþingishúsinu. Séra Oddur Bjarni Þorkelsson, sóknarprestur í Dalvíkurprestakalli, mun prédika í kirkjunni og Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, lýsa blessun.
Sönghópurinn við Tjörnina mun koma sér fyrir á þingpöllunum og flytja tvö lög eftir listamenn sem eru nýlega fallnir frá; Hjá lygnri móðu eftir Jón Ásgeirsson og Þitt fyrsta bros eftir Gunnar Þórðarson.
Halla Tómasdóttir forseti Íslands mun setja Alþingi, þingmenn draga í sæti fyrir veturinn og eftir á verður kaffiboð fyrir þingmennina í Smiðju. Við fylgjumst með þessu öllu í beinni útsendingu á Vísi.
Sanngirnisbætur, samfélagsmiðlabann, bókun 35 og meðferð sakamála er meðal þess sem tekið verður fyrir á komandi þingi. Formenn stjórnarflokkanna reifuðu þingmál vetrarins í morgun.