Innlent

Bein út­sending frá þing­setningu: Rætt við for­menn og rýnt í pólitík og tísku

Elísabet Inga Sigurðardóttir og Sunna Sæmundsdóttir skrifa
Bein útsending hefst úr Smiðju á Alþingi klukkan 13:20. Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga Sigurðardóttir stýra útsendingunni.
Bein útsending hefst úr Smiðju á Alþingi klukkan 13:20. Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga Sigurðardóttir stýra útsendingunni. Vísir/Einar

Alþingi verður sett í dag og hefst þingsetningarathöfnin klukkan 13:30 með guðsþjónustu í Dómkirkjunni. Hægt verður að fylgjast með öllu saman í beinni útsendingu í spilara að neðan.

Bein útsending Vísis hefst klukkan 13:20. Elísabet Inga Sigurðardóttir og Sunna Sæmundsdóttir verða í beinni frá þinginu fram eftir degi og fá til sín góða gesti. Ellen Loftsdóttir stílisti mun rýna í tískuna en þingmenn eru gjarnan í sínu fínasta pússi þegar Alþingi er sett.

Aðrir gestir eru Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og formenn stjórnarandstöðuflokkanna. Þá rýnir Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur í veturinn fram undan.

Fylgjast má með útsendingu í spilaranum að neðan.

Þingsetningin hefst með guðsþjónustu. Forseti Íslands, biskup Íslands, forseti Alþingis, ráðherrar og alþingismenn munu ganga fylktu liði til kirkjunnar úr Alþingishúsinu. Séra Oddur Bjarni Þorkelsson, sóknarprestur í Dalvíkurprestakalli, mun prédika í kirkjunni og Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, lýsa blessun.

Sönghópurinn við Tjörnina mun koma sér fyrir á þingpöllunum og flytja tvö lög eftir listamenn sem eru nýlega fallnir frá; Hjá lygnri móðu eftir Jón Ásgeirsson og Þitt fyrsta bros eftir Gunnar Þórðarson.

Halla Tómasdóttir forseti Íslands mun setja Alþingi, þingmenn draga í sæti fyrir veturinn og eftir á verður kaffiboð fyrir þingmennina í Smiðju. Við fylgjumst með þessu öllu í beinni útsendingu á Vísi.

Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Halla Tómasdóttir Forseti Íslands

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