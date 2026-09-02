Tæplega nítján ára stúlka sem lést í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags var frá Írlandi en bjó hér á landi. Talið er að bílinn hafi verið á yfir tvö hundruð kílómetra hraða áður en slysið varð.
Minningarstundir um tvö þeirra sem létust í slysinu verða haldnar í dag. Prófastur í Kjalarnesprófastdæmi segir mikilvægt að halda utan hvort annað á afar erfiðum tímum og að margir eigi um sárt að binda.
Samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna er ljóst að markmið Parísarsáttmálans um hlýnun jarðar mun ekki nást og segir yfirmaður loftslagsmála að hlýnunin sé þegar farin að hafa áhrif.
Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, undirbýr dómsmál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35 en málið hefur verið í biðstöðu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar um síðustu helgi. Rætt verður við þingmann Sjálfstæðisflokksins um málið sem vill ekki gefa upp hver afstaða flokksins verður varðandi bókunina.
Einn var handtekinn og tveir fluttir á slysadeild eftir bruna á Center Hótel Skjaldbreið í nótt. Elísabet Inga fréttamaður var á vettvangi í morgun og fer yfir málið í beinni útsendingu.
Mikil dramatík var í stórleik KR og Víkinga í Bestu deildinni í gær og þá verður mikið um að vera hjá Breiðabliki og FH í Evrópukeppnum kvenna í knattspyrnu í dag.
Þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.