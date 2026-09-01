Rafleiðni í Múlakvísl hefur síðustu daga mælst há miðað við árstíma. Í tilkynningu frá Veðurstofunni kemur fram að leiðnin hafi mælst í kringum 250-270 μS/cm síðan 30. ágúst. Aukin rafleiðni er vísbending um jökulhlaup.
Í tilkynningu segir að leiðnimælingar segi til um magn jarðhitavatns í ám og há gildi bendi til þess að jarðhitaleki sé í gangi líkt og var þann 19. ágúst síðastliðinn. Vatnshæð hafi þó ekki hækkað samhliða aukinni leiðni en ekki sé hægt að útiloka að slíkt gerist þegar fram líða stundir.
„Hlaup af þessari stærðargráðu eru vel þekkt í Múlakvísl,“ segir í tilkynningunni.
Mikil gasmengun fylgir þessum jarðhitaleka að þessu sinni, en Veðurstofan er með gasmæli við Láguhvola sem eru um 2 km frá jökuljaðri Kötlujökuls. Í nótt mældist aukning í brennisteinsvetni (H2S) og er það nú komið yfir heilsuverndarmörk.
„Því er varhugavert að staldra við nálægt ánni eða vera nálægt upptökum hennar við jökuljaðarinn. Á svæðinu er hægur vindur eða jafnvel logn svo gas mun safnast fyrir í lægðum í landslagi sem getur verið mjög varhugavert fyrir ferðalanga á svæðinu. Ef fólk finnur fyrir einkennum, svo sem sviða í nefi eða augum, á að yfirgefa svæðið strax,“ segir að lokum í tilkynningu.
Veðurstofan segir lítið jökulhlaup hafið í Múlakvísl með mikilli gasmengun. Vatnshæð í ánni hafi ekki hækkað enn sem komið er en það gæti mögulega gert á næstu dögum.
Óvenjumikil rafleiðni mælist í hlaupinu í Múlakvísl miðað við síðustu hlaup eftir að leiðnin jókst skarpt í gærkvöldi. Vatnshæð í ánni hefur þrátt fyrir það ekki aukist að viti.
Rafleiðni í Múlakvísl hefur undanfarna sólarhringa aukist jafnt og þétt á ný. Það er vísbending um að lítil jökulhlaup sé í gangi.