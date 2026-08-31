28 ára gamall Pólverji er sá sem íbúar Langanesbyggðar treysta best til forystu í sveitarfélaginu. Þar var persónukjör í kosningunum í vor og hlaut hann flest atkvæði.
Í kvöldfréttum Sýnar fórum við á Þórshöfn en þar búa núna um fimmtíu Pólverjar. Sigurvegarinn í síðustu sveitarstjórnarkosningum í vor er fæddur í Póllandi. Hann er kallaður Matti, heitir Mateusz Swierczewski, en hann og konan hans, Svanhildur Björt Siggeirsdóttir sjávarútvegsfræðingur, eiga tvö ung börn.
-Það voru hérna sveitarstjórnarkosningar í vor, þetta var persónukjör og þú varst efstur. Hvað kom til?
„Ég bara veit það ekki,“ svarar hann.
Okkur er sagt að unga fólkið hafi fylkt sér að baki Matta eftir að hann fór að tjá sig á samfélagsmiðlum um hvernig mætti efla byggðina.
„Fyrst og fremst vil ég gera Þórshöfn að aðlaðandi stað fyrir ungt fólk, sérstaklega fyrir ungt fjölskyldufólk,“ segir Mateusz.
Til þess segir hann þurfa fjölbreyttari störf fyrir vel menntað fólk og telur þau geta skapast með uppbyggingu í Finnafirði.
„Bæði tengdum höfninni og vindmyllugarðinum. En líka afleidd störf sem geta komið út frá þessu tvennu.“
-Að þú skyldir verða efstur, heldurðu að þín áhersla á þetta mál hafi hjálpað til?
„Persónulega held ég það, já.“
Sjálfur er Matti menntaður rafvirkjameistari og starfar hjá Rafeyri.
„Það er meira en nóg að gera. Það er bæði Ísfélagið, það er nóg að gera þar, en svo er líka bara þorpið. Það er bara nóg af verkefnum.“
Hann var níu ára gamall þegar foreldrar hans fluttu frá Póllandi til Íslands en áður var amma hans komin til landsins með bróður sínum.
-En hvernig var fyrir pólskan strák að koma í skóla á Þórshöfn og kannski á Raufarhöfn fyrst?
„Það var hvellur. Það var menningarsjokk kannski og svo náttúrulega það að ég skildi ekki orð frá neinum. Skildi ekki heldur orð í ensku. Það tók sinn tíma að læra málið.“
Sambýliskonan Svanhildur segir Matta hafa gengið mjög vel að aðlagast Íslandi.
„Hann náttúrulega gerði það náttúrulega bara ungur þegar hann kom. Þannig að ég held að það sé mjög auðvelt þegar þú kemur sem barn í svona bæ að aðlagast og komast inn í samfélagið.“
-Heldurðu að hann verði bara Íslendingur?
„Já, hann er náttúrulega örugglega búinn að.. - já, hann er búinn að búa hérna í fleiri ár en í Póllandi,“ segir Svanhildur.
Matti er bæði með pólskan og íslenskan ríkisborgararétt
„Ég get ekki sagt þér með hverjum ég myndi halda ef Pólland-Ísland væri að spila í fótbolta. Það er kannski bara með liðinu sem vinnur,“ segir hann hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Sveitarstjórn Langanesbyggðar hefur ákveðið kanna hug íbúa til áforma um gerð vindmyllugarða í sveitarfélaginu og iðnaðarsvæðis við Finnafjörð í tengslum við gerð stórskipahafnar. Málið þykir heitt meðal íbúa en oddvitinn segir niðurstöðurnar verða hafðar til hliðsjónar við framhald málsins.