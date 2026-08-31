Líka slæmar fréttir fyrir Rúv

Fréttastjóri Ríkisútvarpsins segir það einnig slæm tíðindi fyrir Rúv að missa þá samkeppni og samanburð sem hverfur þegar Sýn hættir með sínar sjónvarpsfréttir. Frá og með morgundeginum verður ríkisrekni fjölmiðillinn sá eini sem sendir út fréttatíma í sjónvarpi.
„Ákvörðun Sýnar að hætta að senda út fréttir í sjónvarpi eru afskaplega vond tíðindi fyrir okkur öll, samfélagið í heild,“ skrifar Heiðar Örn Sigfinsson, fréttastjóri Ríkisútvarpsins, í færslu á Facebook þar sem hann bregst við þeim tíðindum að Sýn hafi ákveðið að hætta að senda út kvöldfréttir og binda þar með enda á 40 ára sögu sjónvarpsfrétta Stöðvar 2, síðar sjónvarps Sýnar.
Síðasti sjónvarpsfréttatími Sýnar verður sendur út klukkan 18.30 í kvöld. Breytingarnar hafa í för með sér uppsagnir, að því er segir í tilkynningu Sýnar til Kauphallar í morgun.
Heiðar Örn skrifar að með þessu sé dregið úr fréttaþjónustu við almenning á sama tíma og þörfin á því að greina fréttir frá falsi hafi sjaldan verið meiri.
„Þetta eru vond tíðindi fyrir okkur sem enn vinnum við fréttir í sjónvarpi því án samkeppni og samanburðar er aðhaldið minna og fjölbreytnin minni. Röddunum fækkar í fjölmiðlalandslaginu. Ég sendi félögum okkar á fréttastofu Sýnar baráttukveðjur.“
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