Metfjöldi kvartana barst umboðsmanni Alþingis árið 2025 og fjölgaði þeim um 12,5 prósent á milli ára. Það stefnir allt í að annað met verði sett á þessu ári.
Alls bárust umboðsmanni Alþingis 596 kvartanir árið 2025 en árið 2024 voru þær 530. Um mitt árið 2026 höfðu borist 416 kvartanir á meðan 282 höfðu borist á sama tíma árið 2025. Þá fór umboðsmaður í fimmtán frumkvæðisathuganir og fimm heimsóknir þar sem aðstæður frelsissviptra eru skoðaðar.
Þetta kemur fram í ársskýrslu umboðsmanns Alþingis.
Af þeim 507 kvörtunum sem voru afgreiddar á árinu hlutu 23,1 prósent þeirra leiðréttingu eða skýringu stjórnvalda og voru þau síðan felld niður. Það er sambærilegt við síðustu ár en hins vegar fjölgaði kvörtunum sem ekki var hægt að taka til athugunar. Helmingi kvartana var lokið innan mánaðar.
Algengustu umkvörtunarefnin voru tafir, skattar og gjöld, erlendir ríkisborgarar, almannatryggingar, opinberir starfsmenn, menntamál og lögreglu- og sakamál.
Umboðsmaður fór í fimm heimsóknir til að fylgjast með aðstæðum þeirra sem eru frelsissviptir. Árið 2025 var farið í fangelsið á Hólmsheiði, fangageymslu lögreglunnar á Suðurnesjum, geðdeild Landspítalans á Kleppi og tvisvar á lögreglustöðina á Hverfisgötu.
Þá var gefin út skýrsla um úrræði neyðarvistunar Stuðla í fangageymslu lögreglu á Flatahrauni. Þar voru gerðar alvarlegar athugasemdir við vistun barna í fangaklefunum.
Sömuleiðis var útbúin skýrsla vegna eftirlitsheimsókna í fangageymslur lögreglunnar á Vesturlandi. Þar voru einnig gerðar athugasemdir við ýmis atriði sem þörfnuðust úrbóta.
Nokkrar skýrslur eru væntanlegar á þessu ári, meðal annars úr heimsókn umboðsmanns í lögreglustöðina á Hverfisgötu, í fangelsið Hólmsheiði og af geðdeild á Kleppi.