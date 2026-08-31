Sonurinn fékk nafnið Skógur

Rithöfundarnir Fríða Ísberg og Tómas Ævar Ólafsson eignuðust sitt annað barn 1. ágúst síðastliðinn þegar lítill drengur kom í heiminn. Hann hefur fengið hið frumlega nafn Skógur og er sá fyrsti sem ber nafnið hérlendis.
„Sonur okkar fæddist 1. ágúst og heitir Skógur,“ skrifaði parið í sameiginlegri færslu á samfélagsmiðlum.
Fríða og Tómas hafa verið saman síðan árið 2012 og eiga fyrir eina dóttur, Eyborgu Eiu Ísberg, sem er fædd 2022.
Fríða Ísberg vakti fyrst athygli með ljóðabókinni Slitförunum árið 2017 og smásagnasafninu Kláða ár síðar og hefur síðan þá gefið út skáldsögurnar Merkingu og Huldukonuna. Hún ræddi einmitt við blaðamann Vísis um það hvernig brjóstaþoka eftir fyrri barnsburðinn litaði skrif síðastnefndu bókarinnar.
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Tómas Ævar Ólafsson er heimspekimenntaður Skagamaður og hefur starfað um árabil við dagskrárgerð á Rás 1 þar sem hann hefur meðal annars stýrt þáttunum Aldrei las ég Laxness um höfundarverk Halldórs Laxness. Tómas gaf út sína fyrstu bók, ljóðabókina Umframframleiðslu, árið 2021 og Breiðþotur, fyrsta skáldsaga hans, kom svo út árið 2024.