Jeffrey Epstein var ákærður árið 2007 fyrir kynferðisbrot gegn tugum kvenna og hefði hæglega getað fengið lífstíðarfangelsi. Lögmenn hans gerðu leynilegan samning við yfirvöld sem endaði með því að hann hlaut átján mánaða dóm og afplánaði þrettán þeirra í fangelsi. Haustið 2008 var Epstein sóttur í fangelsi í Flórída á hverjum morgni, sex daga vikunnar, af einkabílstjóra sem skutlaði honum á skrifstofu góðgerðarstofnunar og svo aftur í fangelsið að kvöldi.
Þessi fordæmalausa tilhögun fangelsisrefsingar er meðal þess sem farið er yfir í nýjum þætti Skuggavaldsins, þar sem Hulda Þórisdóttir og Eiríkur Bergmann rekja ævi Epsteins frá upphafi til enda.
Þetta er fyrri þáttur af tveimur um mál sem sjö árum eftir dauða Epstein skekur enn stjórnmál beggja vegna Atlantshafsins.
Árið 2007 lá fyrir fyrir 53 blaðsíðna ákæruskjal þar sem lýst var kynferðisbrotum fjármálamannsins Jeffrey Epstein gegn tugum fórnarlamba, flestum undir lögaldri. Þetta voru ákærur sem hefðu hæglega getað leitt til lífstíðarfangelsis en voru þó aldrei lagðar fram.
Lögmenn hans gerðu leynilegan samning við bandarísk yfirvöld og játaði Epstein á sig tvö minniháttar brot, hlaut átján mánaða dóm en sat bara inni í þrettán.
Epstein fékk að yfirgefa fangelsið hvern morgun, sex daga vikunnar, og fór einkabílstjóri þá með hann á skrifstofu góðgerðarstofnunar sem hann hafði stofnað rétt áður en afplánunin hófst. Epstein dvaldi á skrifstofunni fram á kvöld og sneri aftur í fangelsið yfir nótt. Hann hafði sjálfur greitt sýsluembættinu hundrað þúsund Bandaríkjadali til að fjármagna yfirvinnu varðanna sem fygldu honum hvert fótmál.
Fyrir utan að tryggja Epstein lítilvæga refsingu voru ákvæði í samningnum um að ekki mætti sækja til saka, nú né síðar, hugsanlega samverkamenn Epstein sem kynnu að hafa átt hlut í brotunum. Fórnarlömbunum var ekki sagt frá samningnum fyrr en hann var genginn í gildi sem alríkisdómari úrskurðaði síðar að hefði brotið gegn lögbundnum réttindum þeirra.
Hvernig sonur garðyrkjustarfsmanns frá Brooklyn sem aldrei lauk háskólaprófi eignaðist einkaeyju, eitt stærsta einbýlishús Manhattan og vinahóp sem samanstóð af forsetum, prinsum og Nóbelsverðlaunahöfum er saga sem hefur aldrei verið útskýrð til fulls.
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Þrátt fyrir að lífshlaup fárra manna hafi verið jafn rækilega undir smásjánni hefur ekki einu sinni þeim tekist sem rannsakað hafa fjármál Epstein árum saman að svara því hvaðan allur auðurinn kom.
Fyrri þættinum lýkur þar sem Epstein fannst látinn í fangaklefa sínum í New York í ágúst 2019, 35 dögum eftir að hann var handtekinn á ný. Innan sólarhrings var setningin „hann drap sig ekki“ komin á kreik og þess ekki langt að bíða að Epstein málið gerði nánast allan almenning að samsæriskenningarsinnum.
Í seinni þættinum verður fjallað um skjölin margumtöluðu, samsæriskenninguna sem sameinaði fólk þvert á allar pólitískar línur og stöðu málsins í dag. Skuggavaldið er aðgengilegt á Tal.is og öllum helstu hlaðvarpsveitum.