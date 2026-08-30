Þau Finneas O´Connell og Claudia Sulewski gengu í það heilaga á dögunum en sá fyrrnefndi er bróðir söngkonunnar Billie Eilish, sem gaf hjónin einmitt saman. Herlegheitin, sem fóru fram á búgarði í Kaliforníu, voru vel sótt og meðal gesta voru þau Justin og Hailey Bieber, Jason Sudeikis, Kristen Bell og fleiri.
Grammy-verðlaunahafinn, tónlistarmaðurinn og upptökustjórinn Finneas O´Connel er einna helst þekktur sem bróðir stórstjörnunnar Billie Eilish en þau hafa samið og framleitt megnið af tónlist Billie saman. Þau deila höfundarrétti á nánast öllum helstu smellum hennar en hún semur flesta textana sína sjálf.
Finneas og Claudia Sulewski, sem er leikkona og áhrifavaldur, hófu samband sitt árið 2018 og í september 2025 bað Finneas sinnar heittelskuðu á meðan þau voru í þyrluferð til að fagna sjö ára sambandsafmælinu sínu.
Billie Eilish gegndi líkt og fyrr segir afar mikilvægu hlutverki á stóra degi bróður síns en hún sá um að gefa þau saman á lúxusbúgarðinum San Ysidro Ranch í Santa Barbara í Kaliforníu, er fram kemur í umfjöllun TMZ um athöfnina.
Foreldrar þeirra, Maggie Baird og Patrick O’Connell, voru viðstödd athöfnina en gestalistinn var stjörnum prýddur. Billie mætti með kærastanum sínum, leikaranum Nat Wolff, en þau hafa verið í sambandi frá því í vor.
Meðal annarra gesta má nefna þau Justin og Hailey Bieber, Rachel Sennott, Emmu Chamberlain, Rebecca Black, Jason Sudeikis, Kristen Bell, Dax Shepard, Devon Lee Carlson, Stassie Karanikolaou, Jesse Jo Stark og fleiri.
Að sögn Vogue klæddist Sulewski fjórum mismunandi Oscar de la Renta-kjólum yfir brúðkaupshelgina einum fyrir æfingakvöldverðinn, einum fyrir athöfnina, einum fyrir fyrsta dansinn og veisluna og einum fyrir eftirpartíið.
Poppstjarnan Billie Eilish og rokkarinn Jesse Rutherford, söngvari The Neighbourhood, eru hætt saman eftir sjö mánaða samband. Framhjáhald ku ekki vera ástæðan.
Systkinin Billie Eilish og Finneas O'Connell unnu Óskarsverðlaunin í ár fyrir besta frumsamda lagið. Bond lagið þeirra No Time to Die var valið það besta úr kvikmyndum síðasta árs.
Titillag nýjustu myndarinnar um breska leyniþjónustumanninn James Bond var frumflutt á miðnætti.