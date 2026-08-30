Lífið

Stjörnum prýddur gestalisti og Billie Eilish í glæ­nýju hlut­verki

Freyja Þórisdóttir skrifar
Þau systkinin hafa unnið saman í fjölda ára en Finneas semur mikið af frægustu lögum söngkonunnar ásamt því að gefa sjálfur út tónlist.
Þau systkinin hafa unnið saman í fjölda ára en Finneas semur mikið af frægustu lögum söngkonunnar ásamt því að gefa sjálfur út tónlist.

Þau Finneas O´Connell og Claudia Sulewski gengu í það heilaga á dögunum en sá fyrrnefndi er bróðir söngkonunnar Billie Eilish, sem gaf hjónin einmitt saman. Herlegheitin, sem fóru fram á búgarði í Kaliforníu, voru vel sótt og meðal gesta voru þau Justin og Hailey Bieber, Jason Sudeikis, Kristen Bell og fleiri. 

Grammy-verðlaunahafinn, tónlistarmaðurinn og upptökustjórinn Finneas O´Connel er einna helst þekktur sem bróðir stórstjörnunnar Billie Eilish en þau hafa samið og framleitt megnið af tónlist Billie saman. Þau deila höfundarrétti á nánast öllum helstu smellum hennar en hún semur flesta textana sína sjálf.

Mikill heiður og mikil pressa 

Finneas og Claudia Sulewski, sem er leikkona og áhrifavaldur, hófu samband sitt árið 2018 og í september 2025 bað Finneas sinnar heittelskuðu á meðan þau voru í þyrluferð til að fagna sjö ára sambandsafmælinu sínu.

Þau John og Jacqueline Kennedy eyddu hveitibrauðsdögunum á búgarðinum þar sem athöfnin fór fram en myndin er frá árinu 1900.Getty

Billie Eilish gegndi líkt og fyrr segir afar mikilvægu hlutverki á stóra degi bróður síns en hún sá um að gefa þau saman á lúxusbúgarðinum San Ysidro Ranch í Santa Barbara í Kaliforníu, er fram kemur í umfjöllun TMZ um athöfnina.

Stjörnufans á búgarðinum

Foreldrar þeirra, Maggie Baird og Patrick O’Connell, voru viðstödd athöfnina en gestalistinn var stjörnum prýddur. Billie mætti með kærastanum sínum, leikaranum Nat Wolff, en þau hafa verið í sambandi frá því í vor.

Meðal annarra gesta má nefna þau Justin og Hailey Bieber, Rachel Sennott, Emmu Chamberlain, Rebecca Black, Jason Sudeikis, Kristen Bell, Dax Shepard, Devon Lee Carlson, Stassie Karanikolaou, Jesse Jo Stark og fleiri.

Að sögn Vogue klæddist Sulewski fjórum mismunandi Oscar de la Renta-kjólum yfir brúðkaupshelgina einum fyrir æfingakvöldverðinn, einum fyrir athöfnina, einum fyrir fyrsta dansinn og veisluna og einum fyrir eftirpartíið.

Ástin og lífið Bandaríkin Brúðkaup Hollywood

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