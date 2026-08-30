Búið er að telja öll atkvæði í Norðausturkjördæmi. Alls sögðu 38,78 prósent prósent kjósenda já en 61,22 prósent nei.
Samkvæmt lokatölum voru alls 10.022 sem sögðu já en 10.022 sögðu nei. Auðir seðlar voru 125 og ógildir 104.
Talning fór fram í Brekkuskóla á Akureyri.
Eftir aðrar tölur höfðu rúm 41 prósent kjósenda sagt já og tæplega 59 prósent nei. Í öllum landsbyggðarkjördæmunum munaði töluverðu á milli Nei- og Já-liða þar sem fleiri kjósendur kusu nei. Að lokum var nei-ið með um 24 prósentustiga forskot í kjördæminu.