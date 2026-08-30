Búið er að telja öll atkvæði í Reykjavíkurkjördæmi suður. Alls sögðu 54,49 prósent kjósenda já en 45,51 prósent nei.
Samkvæmt lokatölum voru alls 20.738 sem sögðu já eða 54,49 prósent af greiddum atkvæðum en 17.317 sögðu nei eða 45,51 prósent. Auðir seðlar voru 176 og ógildir 129.
Samkvæmt öðrum tölum voru 55,5 prósent sem sögðu já en 44,5 prósent nei og líkt og í hinu Reykjavíkurkjördæminu dró því saman á milli fylkinga í Reykjavík suður.
Alls voru 47.345 á kjörskrá og talin atkvæði voru 38.360 sem gerir 81 prósenta kjörsókn.