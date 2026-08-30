Búið er að telja öll atkvæði í Reykjavíkurkjördæmi norður. Alls sögðu 57,51 prósent kjósenda já en 42,49 prósent nei.
Reykjavíkurkjördæmi norður hefur allt frá því fyrstu tölur birtist verið það kjördæmi þar sem mestur munur er á milli fylkinganna tveggja og Já-liðar verið þar með forystu.
Samkvæmt lokatölum voru alls 22.266 sem sögðu já eða 57,51 prósent af greiddum atkvæðum en 16.448 sögðu nei eða 42,49 prósent. Auðir seðlar voru 165 og ógildir 124.
Alls voru 48.301 á kjörskrá og talin atkvæði voru 39.003 sem gerir 80,7 prósenta kjörsókn.
Miðað við lokatölur er ljóst að aðeins dró saman á milli fylkinganna síðan aðrar tölur voru birtar og gæti það haft áhrif á lokaniðurstöðu kosninganna enda afar mjótt á munum
Kjörstöðum í þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið verður lokað klukkan 22. Fylgst verður grannt með gangi mála í kosningasjónvarpi Sýnar og hér í kosningavaktinni á Vísi.