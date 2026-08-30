Formaður Ungra Sjálfstæðismanna og einn af stofnendum Ung gegn ESB segir að það stefni í langa nótt en viðurkennir að hann hefði viljað sjá meira afgerandi stuðning við Nei-ið í fyrstu tölum.
Júlíus Viggó var í viðtali við Bjarka Sigurðsson fréttamann í Kolaportinu þar sem Nei-liðar halda sína kosningavöku. Þar er spennan mikil og Júlíus segir það klisju en það stefni í langa nótt.
„Ég hefði auðvitað viljað sjá meira afgerandi stuðning við Nei-ið í fyrstu tölum en við eigum eftir að sjá koma tölur úr fleiri kjördæmum. Maður er ekki að fara á koddann á næstunni og vonani mun vilji unga fólksins sem við sáum í skoðanakönnunum fá að verða yfir í þessum kosningum,“ sagði Júlíus Viggó.
Hann segir að landsmenn hafi fengið stuttan tíma til að koma sér inn í málið, það hafi ekki verið á dagskrá í langan tíma en hafi síðan verið sett á dagskrá með skömmum fyrirvara.
„Síðuustu vikur fór maður að finna það að það fór ekki saman hljóð og mynd í umræðunni í fjölmiðlum um afstöðu ungs fólks og það sem maður fann í kringum mig. Svo fór maður að sjá það hægt og rólega í skoðanakönnunum og það fór að vera staðfest hjá Gallup í byrjun ágúst og svo hjá Maskínu.“
Miðað við fyrstu tölur er mikill munur á tölum af landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega í Reykjavík.
„Það voru margir búnir að spá í spilin og fólk sá fyrir að það yrðu fleiri já í Reykjavík og meira nei á landsbyggðinni. Ég hefði viljað sjá meiri stuðning við Nei-ið en við eigum eftir að sjá hvernig þetta þróast.“
Hann segir ákveðið spennufall núna eftir baráttuna síðustu vikur þar sem fólk hafi verið að hringja og vinna daginn út og inn.
„Tilfinningin er skrýtin en það er gleði og það er gleði í unga fólkinu. Hvernig sem fer þá er náttúrulega stóri punkturinn úr þessum kosningum að unga fólkið vildi halda áfram að ráða sínum málum sjálft.“
„Hvernig sem þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer í nótt þá eru það skilaboð sem ríkisstjórnin verður að taka til sín,“ sagði Júlíus Viggó að lokum.