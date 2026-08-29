Mikil spenna ríkir fyrir tölunum í kvöld og ágætt að fara yfir það hvernig formenn yfirkjörstjórna í hverju kjördæmi sjá kvöldið fyrir sér. Reiknað er með fyrstu tölum um klukkan 22:30 en taka skal fram að um áætlaða tíma er að ræða sem gætu vel breyst.
Í Suðurkjördæmi verður talið í Fjölbrautarskóla Suðurlands á Selfossi þar sem Þórir Haraldsson er formaður yfirkjörstjórnar. Hann reiknar með fyrstu tölum um klukkan 22:30. Vonir standa til þess að síðustu atkvæði skili sér um klukkan þrjú og lokatölur klukkan fjögur í nótt.
Í Norðausturkjördæmi verður talið í Brekkuskóla á Akureyri. Sigmundur Guðmundsson er formaður yfirkjörstjórnar. Hann reiknar með fyrstu tölum upp úr klukkan 23 og kannski nær 23:30. Utankjörfundaratkvæði eru ansi mörg og lokatölur líklegar um klukkan sjö í fyrramálið.
Í Suðvesturkjördæmi verður talið í Kaplakrika í Hafnarfirði. Þar er Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir formaður yfirkjörstjórnar. Hún reiknar með fyrstu tölum á milli klukkan 23:30 og miðnættis. Aðrar tölur gætu verið um þrjúleytið og lokatölur á milli klukkan fjögur og fimm.
Í Reykjavíkurkjördæmi norður og suður er talið í Laugardalshöll. Þar eru Eva Bryndís Helgadóttir og Tómas Hrafn Sveinsson formenn yfirkjörstjórnar. Fyrstu tölur í hvoru kjördæmi verða líkast til í kringum miðnætti og reiknað er með lokatölum frá Reykjavíkurkjördæmum um klukkan þrjú í nótt.
Í Norðvesturkjördæmi verður talið í Hjálmakletti í Borgarnesi. Þar er Ari Karlsson formaður yfirkjörstjórnar. Reiknað er með fyrstu tölum eftir miðnætti og kannski nálægt klukkan eitt.
Hér má fylgjast með kosningavöku Sýnar og fréttavakt Vísis.