Samkvæmt fyrstu tölum í Norðausturkjördæmi kusu 56,05 prósent nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhald viðræðna við ESB. Búið er að telja 10.000 atkvæði.
Sigurður Guðmundsson formaður yfirkjörstjórnar í kjördæminu tilkynnti fyrstu tölur nú rétt í þessu. Samkvæmt þeim kusu 4359 já eða 43,95 prósent þeirra atkvæða sem talin hafa verið en 5558 nei eða 56,05 prósent.
Alls er búið að telja 10.000 atkvæði. Auðir og ógildir seðlar voru 83.
Talning atkvæða fer fram í Brekkuskóla á Akureyri og er mikið um utankjörfundaratkvæði og ekki er búist við að lokatölur í kjördæminu verði tilkynntar fyrr en klukkan 07:00 í fyrramálið.
Kjörstöðum í þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið verður lokað klukkan 22. Fylgst verður grannt með gangi mála í kosningasjónvarpi Sýnar og hér í kosningavaktinni á Vísi.