Endurvinnslustöð Sorpu við Sævarhöfða lokar í dag í síðasta sinn. Í stað stöðvarinnar verður opnuð ný stöð við Lambhagaveg og segir samskiptastjóri Sorpu að þrátt fyrir að þjónustan færist fjær ákveðnum hverfum í Reykjavík eigi ferðalagið með ruslið ekki að taka lengri tíma í heild.
Endurvinnslustöðin við Lambhagaveg við Korputorg opnar á þriðjudag og er fyrsta stöðin sem Sorpa byggir síðan 2006. Á bakvið bygginguna er önnur hugmyndafræði en á öðrum stöðvum, hún er byggð á hæðum og í hring sem þýðir að umferð einstaklinga og fyrirtækja annars vegar og þeirra sem skipta út gámum hins vegar skarast ekki.
„Það sem þetta gerir er að það er hægt að taka á móti miklu meira magni á hverjum degi en verið hefur til dæmis á Sævarhöfða, sem fólk hefur fundið fyrir núna í sumar að hefur verið undir miklu álagi.“
„Þannig að við sjáum fram á að þarna geti fræðilega afköstin verið þrefalt meiri en á Sævarhöfða,“ segir Gunnar Dofri Ólafsson, samskiptastjóri Sorpu.
Stöðin við Lambhagaveg kemur í stað endurvinnslustöðvar við Sævarhöfða sem lokar í síðasta sinn um helgina.
„Þetta færir þjónustuna auðvitað aðeins fjær íbúum í Vogum Reykjavík og þar í kring. En aftur á móti þá er stöðin sem er við Lambhaga, hún á að vera það mikið öflugri og afkastameiri að ferðalagið að fara í Sorpu með biðtíma og með öllu saman, það ætti ekki að lengjast.“
Nú sé tekið upp fyrirkomulag með mörgum akreinum sem þekkist vel frá öðrum Norðurlöndum, aðgengi gott en Gunnar segir að fyrirkomulag með römpum líkt og er á flestum stöðvum skapi keðjuverkandi tafir á álagstímum.
Þá verði aðstaða fyrir starfsmenn betri enda unnið í gámahúsum á flestum endurvinnslustöðvum.
„Þetta eru bara fullbúin hús sem eru byggð þarna fyrir starfsemina. Við erum með hús utan um bæði starfsmannaaðstöðuna, við erum með hús fyrir Góða hirðinn sem verður með útibú þarna og þarna verður líka inni í húsi hjá okkur móttaka fyrir flöskur og dósir,“ segir Gunnar Dofri að lokum.