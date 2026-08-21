Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, telur ómögulegt að segja til um hvort Íslendingar geti staðið utan sjávarútvegsstefnu sambandsins. Það muni mögulegar samningaviðræður snúast um.
Þetta segir hún í viðtali við fréttastofu. Þá gat hún heldur ekki sagt hvort mögulegar undanþágur í sjávarútvegi geti verið ævarandi. Hún ítrekaði orð sín um að hún vilji leita skapandi lausna þegar kemur að sjávarútvegsauðlind Íslendinga.
„Ekkert annað ríki er í sambærilegri stöðu og Ísland og það eru engin fordæmi sem hægt er að miða við í þessu. Þannig að enginn getur sagt í dag hvernig endanleg niðurstaða yrði. Það er einmitt það sem samningaviðræðurnar munu leiða í ljós.“
En er mögulegt að við getum fengið að standa fyrir utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins?
„Ég get ekki svarað því. Ég mun geta gefið þér nákvæmt svar þegar við vitum hvernig endanlegi samningurinn verður. En þess vegna eru raunverulegar samningaviðræður mikilvægar.“
Viðtal við Mörtu Kos verður birt í kvöldfréttum Sýnar klukkan 18:30.