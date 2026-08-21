Maður hefur í Héraðsdómi Reykjavíkur verið dæmdur til fimmtán mánaða fangelsisvistar fyrir að hafa mánudaginn 8. júní 2026 á pósthúsinu við Síðumúla í Reykjavík tekið á móti tæpum þrettán hundruð grömmum af kókaíni. Fíkniefnin hafði maðurinn í fórum sínum þegar lögreglan handtók hann síðar sama dag. Fíkniefnin voru falin í fjórum pottum sem bárust með póstsendingu til Íslands.
Maðurinn var ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot en styrkleiki kókaínsins var metinn áttatíu prósent og að það hafi verið ætlað til sölu og dreifingar í ágóðaskyni hérlendis. Hvorki er talið að maðurinn hafi verið eigandi umræddra fíkniefna né að hann hafi tekið þátt í skipulagningu á kaupum og innflutningi þeirra til Íslands, heldur er talið að hann hafi samþykkt að sækja efnin á pósthús hér á landi og afhenda þau til þriðja aðila gegn greiðslu.
Maðurinn játaði brot sitt skýlaust fyrir dómi og samræmdist játning hans rannsóknargögnum málsins. Honum hefur þegar verið gerð fimmtán mánaða fangelsisrefsing og mun sá tími sem hann hefur setið í gæsluvarðhaldi vera þar dreginn frá. Maðurinn hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að hann var handtekinn þann 8. júní síðastliðinn.
Maðurinn, sem er erlendur að uppruna, á engin fyrri brot á bakinu bæði hérlendis og í fæðingarlandi sínu og var tekið tillit til þess við ákvörðun refsingarinnar, auk játningar mannsins og þeirrar staðreyndar að hann var almennt samvinnuþýður við rannsókn málsins.
Manninum ber að greiða allan sakarkostnað, þar af eru laun verjanda rúmlega þrettán hundruð þúsund auk þess sem rúmalega sjö hundruð þúsund króna fara í annan sakarkostnað.