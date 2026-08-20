Innlent

Gestum komið fyrir á öðru hóteli

Rafn Ágúst Ragnarsson og Freyja Þórisdóttir skrifa
Athafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson rekur farfuglaheimili í Ljósafossskóla sem var áður heimavistarskóli.
Athafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson rekur farfuglaheimili í Ljósafossskóla sem var áður heimavistarskóli. Vísir/Samsett

Sverrir Einar Eiríksson athafnamaður segir rassíu lögreglunnar á farfuglaheimili og hóteli sem hann rekur í Grímsnesi hafa varðað endurnýjun rekstrarleyfis. Gestum hafi verið komið fyrir á öðru hóteli.

Greint var frá því í dag að lögreglan hefði innsiglað húsnæði í Grímsnesi á mánudag í sameiginlegum aðgerðum Skattsins, ASÍ og heilbrigðiseftirlitsins.

Samkvæmt heimildum fréttastofu var ráðist í umfangsmiklar aðgerðir á farfuglaheimilinu Ljósafossskóla og lúxusgistinguna Golden Circle Dome. Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi sagði aðgerðirnar á mánudag hafi gengið vel, ein bygging væri enn innsigluð og rannsókn á málinu ekki lokið.

Sverrir Einar segir í samtali við fréttastofu að von sé á jákvæðum umsögnum næstu daga.

„Öllum gestum var tryggð gisting á öðru hóteli og þeir eru þar í góðu yfirlæti.“

Hann segir ekkert starfsfólk hafa verið flutt í burtu eins og kom fram í fyrri umfjöllun. Ekkert sé hæft í því.

Lögreglumál Heilbrigðiseftirlit ASÍ Ferðaþjónusta Grímsnes- og Grafningshreppur

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Gistiheimili Sverris í Grímsnesi innsigluð

Lögreglan innsiglaði húsnæði í Grímsnesi á mánudag en það var í sameiginlegum aðgerðum Skattsins, Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og heilbrigðiseftirlitsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu snúa aðgerðirnar að gistingu sem athafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson rekur á svæðinu en hann hefur áður verið ákærður fyrir meiri háttar skattalagabrot.

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