Gestum komið fyrir á öðru hóteli

Sverrir Einar Eiríksson athafnamaður segir rassíu lögreglunnar á farfuglaheimili og hóteli sem hann rekur í Grímsnesi hafa varðað endurnýjun rekstrarleyfis. Gestum hafi verið komið fyrir á öðru hóteli.
Greint var frá því í dag að lögreglan hefði innsiglað húsnæði í Grímsnesi á mánudag í sameiginlegum aðgerðum Skattsins, ASÍ og heilbrigðiseftirlitsins.
Samkvæmt heimildum fréttastofu var ráðist í umfangsmiklar aðgerðir á farfuglaheimilinu Ljósafossskóla og lúxusgistinguna Golden Circle Dome. Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi sagði aðgerðirnar á mánudag hafi gengið vel, ein bygging væri enn innsigluð og rannsókn á málinu ekki lokið.
Sverrir Einar segir í samtali við fréttastofu að von sé á jákvæðum umsögnum næstu daga.
„Öllum gestum var tryggð gisting á öðru hóteli og þeir eru þar í góðu yfirlæti.“
Hann segir ekkert starfsfólk hafa verið flutt í burtu eins og kom fram í fyrri umfjöllun. Ekkert sé hæft í því.
Lögreglan innsiglaði húsnæði í Grímsnesi á mánudag en það var í sameiginlegum aðgerðum Skattsins, Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og heilbrigðiseftirlitsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu snúa aðgerðirnar að gistingu sem athafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson rekur á svæðinu en hann hefur áður verið ákærður fyrir meiri háttar skattalagabrot.