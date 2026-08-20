„Ég elska að vera hér“

Skólastarf hefst á ný í Grindavík í næstu viku eftir tæplega þriggja ára hlé. Skólastjóri segir að fámennur nemendahópur geri starfsfólki kleift að ná enn betur utan um börnin sem rík þörf sé á. Og krakkarnir eru hæstánægðir með að vera komnir til baka.
Síðan Grindavíkurbær var rýmdur þann 10. nóvember 2023 hefur ekkert skólastarf verið í bænum. Nú er hins vegar búið að hefja leikskólastarf á ný og grunnskólinn verður settur á þriðjudag.
„Það var mjög góð tilfinning að koma aftur inn í húsið, ég kom hérna í sumar og þá hafði ég ekki komið hingað í tvö ár að verða,“ segir Guðlaug Erlendsdóttir skólstjóri Grunnskóla Grindavíkur.
„Það var rosalega gott að koma hérna inn og skoða stofurnar. Þegar starfsmenn komu hingað til vinnu á mánudag, það var dásamlegt,“ segir Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri Grunnskóla Grindavíkur.
Töluverðar skemmdir urðu á húsnæðinu í jarðhræringunum en umfangsmiklar framkvæmdir og lagfæringar hafa verið unnar síðustu mánuði.
„Ég held að skólahúsnæðið hafi aldrei verið í svona góðu standi, það var náttúrulega sérstaklega tekið út bæði hér á Ásabrautinni og eins á leikskólanum,“ segir Guðlaug og bætir við að burðarvirki hússins hafi verið styrkt og þá hafi verið farið í sérstaka vinnu við að bæta loftgæði innanhúss.
Tæplega 600 börn stunduðu nám í Grindavík þegar bærinn var rýmdur en í vetur er gert ráð fyrir að nemendur verði rúmlega tuttugu. Leikskólastarf hófst í bænum þann 10. ágúst og þar eru fjórtán börn skráð.
Að sögn skólastjóra felast þó tækifæri í fámenninu.
„Við náum svo vel utan um þau öll. Kennararnir voru langflestir að kenna hér fyrir, upplifðu rýminguna og vita því hvað börnin gengu í gegnum.“
Guðlaug segir rannsóknir hafa sýnt að andleg heilsa grindvískra barna sé lakari en almennt.
„Það var náttúrulega óvissa í flutningum, það varð rof í félagslegum tengslum. sum börn fluttu í nokkra skóla, ekki bara einn, og upplifuð mörg hver félagslega einangrun. Fyrir þau er skólinn okkar dýrmæt tækifæri að efla félagslegu tengslin, þau eru að koma aftur í ræturnar sínar. Ég held að þetta sé bara af hinu góða.“
Sex kennarar auk skólastjóra munu starfa við skólann og nemendurnir dreifast á yngsta stig, miðstig og elsta stig og í nánast alla árganga. Og krakkarnir eru ánægðir að vera komnir til baka.
„Þetta er bara besti skólinn, allir kennararnir eru svo góðir og líka umhverfið og þessi bær. Allt saman við þennan bæ og skóla, ég elska að vera hér,“ segir Hjálmar Logi Björnsson sem ætlar að stunda nám við Grindavík í vetur.
Systkinin Mía Daðey Magnusdóttir og Pétur Marinó Magnusson hafa búið í San Diego síðustu ár og því töluverð viðbrigði að mæta þaðan í skólann í Grindavík. Mía Daðey var í skólanum í 1. bekk en þau eru ekki mikið að kippa sér upp við það að gosið gæti á ný við bæinn.
„Ég er alveg örugg útaf varnargörðunum,“ segir Mía Daðey.
„Ég er ekki svo hræddur, bara smá,“ bætir Pétur Marinó við.