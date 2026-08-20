Á næstu dögum verður ráðist í framkvæmdir við gatnamót Miklubrautar og Grensásvegar með það að markmiði að bæta umferðaröryggi, sýnileika og aðgengi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Áætlað er að verkinu ljúki um mánaðamótin september-október.
Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að framkvæmdunum verði skipt í fjóra áfanga og að loka þurfi einni akrein í einu meðan á vinnu stendur. Því megi búast við tímabundnum breytingum á umferðarskipulagi á svæðinu.
„Ökumönnum er bent á að fylgjast vel með merkingum á svæðinu og virða tímabundnar umferðaráðstafanir. Sérstaklega verður hugað að öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda og verða göngu- og hjólaleiðir merktar sérstaklega meðan á framkvæmdum stendur,“ segir að lokum í tilkynningu.
Í tilkynningu kemur fram að settar verði upp nýjar, upphækkaðar gönguþveranir á fjórum stöðum við gatnamótin, þar sem umferð er hleypt til hægri af aðalbraut, eða við svokölluð hægribeygju-framhjáhlaup. Þá verði lýsing bætt og settir upp ljósastaurar og götulampar vegna gangbrautarlýsingar.
Einnig verða gerðar endurbætur á miðeyjum og aðstöðu fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og komið fyrir niðurföllum. Fara þarf síðan í jarðvinnu og yfirborðsfrágang í lok framkvæmda.