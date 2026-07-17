Lífið

Ís­lendingar sópa að sér verð­launum í dansi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Atriði Danskompanísins, Class Clowns, vann flokkinn „Junior Small Group Commercial“ og fékk boð á lokakeppnina „Grand Finals“ á laugardaginn.
Atriði Danskompanísins, Class Clowns, vann flokkinn „Junior Small Group Commercial“ og fékk boð á lokakeppnina „Grand Finals“ á laugardaginn. Team DansKompaní

Heimsmeistaramótið í dansi stendur nú yfir í Dyflinni á Írlandi. Um risamót er að ræða. Keppendur þess eru á aldrinum sjö til tuttugu og fimm ára og eru þeir um ellefu þúsund í ár. Fjölmargir Íslendingar keppa á mótinu en fyrir hönd Íslands keppa meðal annars dansarar frá Danskompaníinu og Danskóla Birnu Björns. Mótið hófst 8. júní og því lýkur á morgun.

Íslendingar hafa sópað að sér verðlaunum á heimsmeistaramótinu í dansi sem fer nú fram á Írlandi. Helga Ásta Ólafsdóttir, skólastjóri Danskompanísins, segir Ísland vera í sjöunda sæti af sextíu yfir fjölda verðlauna og segir það sögulegan árangur.

Dansskóli Birnu Björns er einn skólanna sem keppa á heimsmeistaramótinu.Birna Björnsdóttir

Árangurinn stafi af því á Íslandi séu frábærir þjálfarar, mikið af góðu starfi sé unnið og „æðisleg dansmenning“ hérlendis skemmi ekki fyrir. Danskompaníið í Reykjanesbæ sé til að mynda búið að hreppa níu heimsmeistaratitla, þrjú silfur og fimm brons á mótinu.

Birna Björnsdóttir segir uppskeru skólans á mótinu vera magnaða.Birna Björnsdóttir

Valin lið fái síðan að keppa í úrslitakeppni, „Grand Finals“, en þar komi stigahæstu atriði keppninnar fram og keppist um að hreppa „bestur af þeim bestu“ (e. best of the best) titil. Keppnin fyrir yngri keppendur hafi klárast 13. júlí en Danskompaní hafi unnið tvo svoleiðis titla þar.

Atriði Danskompanísins, Wonderland, lenti í fjórða sæti í flokknum „Junior Large Group Song and Dance.“Team DansKompaní
Dans Börn og uppeldi Írland


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