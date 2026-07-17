Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Áróra L Davíðsdóttir skrifar 17. júlí 2026 14:29 Atriði Danskompanísins, Class Clowns, vann flokkinn „Junior Small Group Commercial“ og fékk boð á lokakeppnina „Grand Finals“ á laugardaginn. Team DansKompaní Heimsmeistaramótið í dansi stendur nú yfir í Dyflinni á Írlandi. Um risamót er að ræða. Keppendur þess eru á aldrinum sjö til tuttugu og fimm ára og eru þeir um ellefu þúsund í ár. Fjölmargir Íslendingar keppa á mótinu en fyrir hönd Íslands keppa meðal annars dansarar frá Danskompaníinu og Danskóla Birnu Björns. Mótið hófst 8. júní og því lýkur á morgun. Íslendingar hafa sópað að sér verðlaunum á heimsmeistaramótinu í dansi sem fer nú fram á Írlandi. Helga Ásta Ólafsdóttir, skólastjóri Danskompanísins, segir Ísland vera í sjöunda sæti af sextíu yfir fjölda verðlauna og segir það sögulegan árangur. Dansskóli Birnu Björns er einn skólanna sem keppa á heimsmeistaramótinu.Birna Björnsdóttir Árangurinn stafi af því á Íslandi séu frábærir þjálfarar, mikið af góðu starfi sé unnið og „æðisleg dansmenning“ hérlendis skemmi ekki fyrir. Danskompaníið í Reykjanesbæ sé til að mynda búið að hreppa níu heimsmeistaratitla, þrjú silfur og fimm brons á mótinu. Birna Björnsdóttir segir uppskeru skólans á mótinu vera magnaða.Birna Björnsdóttir Valin lið fái síðan að keppa í úrslitakeppni, „Grand Finals“, en þar komi stigahæstu atriði keppninnar fram og keppist um að hreppa „bestur af þeim bestu“ (e. best of the best) titil. Keppnin fyrir yngri keppendur hafi klárast 13. júlí en Danskompaní hafi unnið tvo svoleiðis titla þar. Atriði Danskompanísins, Wonderland, lenti í fjórða sæti í flokknum „Junior Large Group Song and Dance.“Team DansKompaní Dans Börn og uppeldi Írland Mest lesið Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Bíó og sjónvarp Ríflega tuttugu verk eftir Ella Egils og dóttur hans til sýnis Lífið Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Lífið Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Tónlist Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið Tónlist Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Lífið Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Lífið Brjálaðar boltamömmur berjast Bíó og sjónvarp Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið Bongóblíða um nánast allt land og rofar til í borginni um stund Veður Fleiri fréttir Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Ríflega tuttugu verk eftir Ella Egils og dóttur hans til sýnis Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Fyrsta lesbían til að prýða Playboy „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Haaland hunsaði Holland Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Ljóðrænt hótel á Akureyri David kemur áhugalausri Victoriu til varnar „Drullið ykkur í burtu“ Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Selja herrasetur í Þingholtunum Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lesbíur selja litríka íbúð „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Leikarinn Sam Neill er látinn „Við unnum í nágrannalottóinu“ Steiney frumsýnir kærastann Sjá meira